Bilancio tra litorali, Puc e sport 

La Giunta di Piero Casula ha varato nei giorni scorsi il bilancio di previsione 2024-26 e il documento unitario di programmazione che ora dovranno ottenere l'approvazione da parte del Consiglio.

Il documento

«È un bilancio tecnico di fine mandato – sottolinea il sindaco Casula – che, nonostante i due anni di Covid e la carenza di personale negli uffici tecnici, è decisamente positivo e di grande prospettiva per il futuro. Il piano triennale delle opere pubbliche – evidenzia inoltre – è stato invece attualizzato con l’integrazione di lavori e finanziamenti ottenuti nel corso dell'anno e sono state inserite quelle iniziative le cui progettazioni risultano finanziate». Tra le opere più significative il progetto di riqualificazione di Bosa Marina ( spiaggia, area eventi e lungofiume), mentre non meno importanti sono quelli di verifica statica per la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici. Per gli eventi è stato programmato e finanziato un piano che ogni fine settimana vedrà l'organizzazione di un evento di due giorni, oltre a ribadire gli eventi storicizzati, quali Carnevale e primavera nel cuore e le manifestazioni legate alle feste religiose. «Un programma che metterà la prossima amministrazione in condizione di calendarizzare gli eventi – spiega il sindaco-. Potranno essere ancora sostenuti le grandi manifestazioni come Bosa Beer festival, Bosa in Rock, Bosa Antica, Lo sbarco di Eleonora, Wine Festival». Per sindaco e Giunta di grande spessore è anche l’avvio dell'istruttoria per la costituzione di una Fondazione che dovrà gestire il patrimonio culturale della città.

Urbanistica e imprese

«È in fase di esecuzione – dice Casula – l'adeguamento del Puc al Piano idrogeologico e al Ppr, mentre risolta la questione demaniale si procederà a una gestione esterna dei posti barca, darsena e banchine fluviali». Tra le altre misure a sostegno delle imprese, la riduzione degli oneri di costruzione nel settore dell'accoglienza e un sostegno con il taglio di tributi locali nel settore commercio e artigianato, per le nuove attività che apriranno nel centro storico dove vige l'isola pedonale. Per lo sport si punta a completare gli spazi esterni del Campo Italia e a costruire il Palazzetto dello Sport, del quale esiste già un progetto definitivo.

