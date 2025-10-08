Bilancio, tasse non riscosse per 4,6 milioni 

Con sei mesi di ritardo, il bilancio della gestione 2024 del Comune di Assemini è stato approvato. Fanno spicco i 4,6 milioni di tasse non riscosse, che hanno alimentato il dibattito in Consiglio. Chiuso con l’uscita dall’Aula della minoranza: «Non ci sono le condizioni per esprimere un voto», hanno commentato dai gruppi del Pd, M5S, Fratelli d’Italia e Forza Italia, «non possiamo accettare che la Giunta abbia rinunciato a riscuotere 4,6 milioni di euro, risorse sottratte a servizi essenziali, infrastrutture, sport, miglioramento della qualità della vita dei cittadini. In fin dei conti una cartella su due non viene riscossa».

Il riassetto

«Abbiamo un bilancio 43 milioni di euro, di cui 11 accantonati e 21 vincolati. Pertanto possiamo contare su un avanzo di 8 e su una quota investimenti di 3,5 milioni», ha spiegato l’assessore al Bilancio Marcello Malloru. Un risultato considerato «positivo», al quale si è arrivati facendo una precisa scelta politica: «in passato, nella gestione dei residui attivi - cioè quei crediti relativi a entrate già accertate ma non ancora riscosse - la tendenza era quella di mantenere un conto “residuo crediti” con anzianità anche di trent’anni. Per garantire una maggiore chiarezza finanziaria abbiamo smaltito il 74% delle spese impegnate, ma non ancora pagate, e il 54% dei crediti inesigibili», ha detto l’assessore.

«Ritardi e iniquità»

Il primo a dirsi scontento del ritardo nell’approvazione del rendiconto è stato proprio il sindaco Mario Puddu: «Non sono ovviamente soddisfatto del ritardo accumulato. Tuttavia è stato presentato, malgrado la carenza di personale e l’affanno degli uffici, un lavoro certosino che mi lascia più tranquillo e fiducioso nel futuro».

Parole che non cancellano le critiche della minoranza «considerati anche 100mila euro spesi dal Comune per affrontare le consulenze contabili esterne: siamo preoccupati per lo stralcio di 4,6 milioni di euro dal bilancio dei crediti dovuti e non riscossi dall’Ente, considerati ormai inesigibili sia direttamente sia per tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. «Mentre i cittadini onesti pagano, il Comune cancella i debiti dei furbi». tuona la minoranza. «Quali sono le cause di questa mancata riscossione? E, soprattutto, quali misure si vogliono adottare?».

«Purtroppo – dice il sindaco Puddu – non tutti i contribuenti sono virtuosi e molti, nonostante siano state avviate tutte le procedure di riscossione previste dalla norma, non sempre garantiscono estinzione del debito. Se poi sono persone che non risultano possedere beni, diventa difficile anche il pignoramento. Il nuovo obiettivo del 2025 è quello di potenziare l'attività di recupero evasione svolta dagli uffici, mediante incarico a società specializzata, cosi come stanno facendo in tanti Comuni».

«Forse – replica l’assessore Malloru – è stato interpretato male il dato. Si tratta di somme, datate anche più dieci-quindici anni, per le quali l'amministrazione ha effettuato tutte le azioni di riscossione coattiva, attraverso Equitalia, prima e agenzia delle entrate riscossione adessoa. Purtroppo una parte di questi procedimenti non si chiude con l'incasso delle somme dovute, in una percentuale che purtroppo rispecchia la media degli altri Comuni.

