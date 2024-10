Bilancio, svincolato mezzo milione 

Il Consiglio comunale di Sinnai ha approvato la proposta di delibera concernente l’applicazione di avanzo vincolato di 531mila euro che saranno spesi per interventi pubblici.

L’ordine del giorno è stato illustrato dall’assessora al Bilancio Katiuscia Concas: con questa delibera, ha spiegato, si renderanno disponibili 111mila euro di quota di compartecipazione per i lavori di ristrutturazione del Palazzetto dello sport di via Olimpia, 38mila euro per il completamento della messa in sicurezza della palestra di via Giotto, 240mila euro per opere di urbanizzazione a Serralonga, da tempo attesi dai residenti e 50mila euro per l’acquisto di mobili e strumentazione di informatica per l’aula Consiliare del Comune.

La delibera è stata votata dall’intero Consiglio comunale.

Approvata, ugualmente alla unanimità, la ratifica della delibera di Giunta per una variazione al bilancio di previsione con l’inserimento in bilancio tra l’altro, di 315 mila euro per servizi domiciliari, e 400mila euro per la messa in sicurezza dei marciapiedi nell’abitato. (r. s.)

