Bilancio Sogaer, decollano gli utili  Ennesima bacchettata sulla fusione  

Oltre 13 milioni di utile, ricavi in crescita, grande liquidità. L’aeroporto di Cagliari fa gola per i suoi risultati. Il bilancio 2023 è stato approvato nelle scorse settimane dalla Sogaer e come lo scorso anno i numeri sono positivi: gli incassi complessivi salgono a 61 milioni di euro (più 13% rispetto al 2022), cala l’indebitamento e i profitti si avvicinano a quelli dell’anno scorso, in cui si registrò il record della società di gestione dello scalo. Insomma: l’aeroporto non ha certo bisogno di essere privatizzato per avere i conti in ordine.

Le prospettive

Tutte le previsioni sull’andamento del settore, poi, sono ottime. Dalla Iata (l’associazione internazionale del trasporto aereo), ai costruttori Boeing e Airbus, fino all’Enac: tutti prevedono entro il 2030 una crescita del traffico passeggeri che nella peggiore delle ipotesi sarà del 50%. Dati che fanno gola a chiunque, ancora di più a un fondo come F2i che ha intenzione di mettere le mani sulla quota di maggioranza attualmente controllata dalla Camera di Commercio di Cagliari esclusivamente per fare utili. Il processo di integrazione con gli altri scali sardi – già controllati dal fondo d’investimento – è al momento è congelato dopo l’altolà della presidente della Regione Alessandra Todde. Ma c’è il rischio che si vada avanti sottotraccia.

Non a caso il Collegio sindacale, nella relazione allegata al bilancio 2023, ha richiamato la società sui pochi dettagli relativi all’operazione di fusione inseriti nel documento contabile. La Sogaer si è limitata a scrivere che «sembrerebbero proseguire le valutazioni da parte del socio di maggioranza», cioè la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, «circa possibili percorsi di sinergia e integrazione con le altre società di gestione degli aeroporti operanti in Sardegna». Poche righe per un affare che – se si mettono insieme i valori dei tre scali – sfiora il miliardo di euro.

L’osservazione

E l’attenzione dei revisori si è soffermata proprio su una descrizione così scarna: «Il Collegio prende atto della laconica informativa resa nella nota integrativa rilevando che, data la straordinarietà e la rilevanza dell’operazione ed i suoi riflessi sul futuro andamento della gestione e sugli equilibri in seno alla compagine societaria, gli allegati al bilancio avrebbero dovuto contenere maggiori informazioni anche in termini di garanzia del rispetto delle norme statutarie». Una bacchettata in piena regola.

I pareri negativi

Non è la prima volta che i revisori accendono i fari sull’operazione di integrazione degli aeroporti sardi. Quasi un anno fa il Collegio della Camera di Commercio cercato di fermare la privatizzazione della Sogaer, chiedendo l’intervento della Ragioneria generale dello Stato e degli ispettori del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il parere reso sul progetto di fusione è negativo, come tanti altri arrivati negli ultimi mesi.

