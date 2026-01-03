Bilancio sino al 2028, previsti investimenti per quattro milioni  

Il Comune di Cabras ha approvato il bilancio di previsione 2026/ ‘28 per un totale di 17.773.921 euro. Le spese correnti ammontano a 11.962.262 euro, quelle per investimenti a 3.925.746. Completano il conto il rimborso dei mutui e spese di altro titolo.

«Si tratta di un bilancio che cresce come volume complessivo, a conferma di un trend positivo avviato negli anni - spiega sindaco, Andrea Abis - Crescono le spese perché sostenute in equilibrio da una pari crescita delle entrate. Viene confermata l’erogazione dei servizi di aiuto sociale alle categorie più deboli, di supporto alle famiglie e viene potenziata la spesa per scuola, cultura, eventi e spettacoli. Gli interventi strutturali spingeranno sempre di più Cabras verso una necessaria valorizzazione socio- economica che ha particolare ricadute sul settore turistico e dei comparti della pesca e agricoltura. Oltre alla realizzazione dei lavori pubblici, nel 2026 ci sarà una spinta particolare alla programmazione urbanistica del Puc».

Le entrate (4.132.251 euro) sono costituite dalle imposte, l'irpef, la tassa sui rifiuti e quella di soggiorno. Per i cittadini le tasse non aumenteranno, sono state confermate le tariffe ed aliquote vigenti nel 2025. Per quanto riguarda i trasferimenti da Enti pubblici, il bilancio prevede per quest’anno un'entrata di 6.068.196 euro. Quelle extratributarie ammontano invece a 1.953.650 e tra queste spiccano i proventi dai parcheggi lungo la costa (683mila euro) e dalle sanzioni (160mila).

Tra gli interventi più importanti un milione e mezzo di euro per la tutela e il ripristino degli stagni, un altro milione per la realizzazione dell’impianto fognario di San Salvatore, un milione e 200mila euro per i lavori di ricostruzione delle case pubbliche di via Mascagni. Altri 600mila euro serviranno per il dragaggio dello scolmatore mentre con poco più di mezzo milione si ricupererà il complesso sportivo di via Tharros. ( s. p. )

