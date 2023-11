«Bilancio, si rischia il tracollo» 

«Il tracollo in bilancio è una catastrofe annunciata». La denuncia arriva dalla minoranza che accusa la Giunta guidata da Pietro Pisu di «distrarre l'attenzione con spettacoli e manifestazioni. Il lieto motivo è sempre lo stesso: avvelenare i pozzi, buttarla in bagarre e attribuire agli altri colpe e responsabilità». A preoccupare in particolare i gruppi “Quartucciu nel cuore” e quello Misto le cartelle Imu e la tassazione regressiva sulle aree edificabili in città.

«In forma del tutto collaborativa è stata chiesta la convocazione del Consiglio per discuterne proprio prima dell'approvazione del Piano di risanamento urbanistico, perché quello sarebbe stato un punto di non ritorno», attacca il consigliere di minoranza Franco Paderi. «La maggioranza ha scelto di non affrontare il problema in spregio a ogni forma di decantato confronto senza comprendere ottusamente la portata delle conseguenze. Fin dal 2014 ho manifestato la necessità di provvedere alla rivalutazione del valore per poter rettificare una vecchia delibera del 2011. Contrariamente alle dichiarazioni tronfie del sindaco, i proprietari delle aree ricadenti nel Pru devono attendere ancora a lungo prima di potere realizzare le loro abitazioni, almeno fino quando sarà approvato il progetto delle opere di urbanizzazione e sarà siglata la convenzione».

Oggi quanto valgono quei terreni ai fini Imu? «Nella relazione allegata al Pru, il costo di un eventuale esproprio per tutti i terreni i cui proprietari non dovessero aderire è stato stimato in 79 euro a metro quadro», spiega Paderi, «lo stesso proprietario, però, paga l'Imu su un valore pari a 100 euro a metro quadro in ragione degli importi della delibera del 2011. Se il Comune si trovasse costretto a corrispondere un esproprio per quei terreni pari a 100 euro, su rivendicazione dei proprietari, il quadro economico del Pru sarebbe messo a rischio». E aggiunge: «Se nell'ipotesi peggiore tutti i proprietari chiedessero la restituzione di 21 euro delle somme già corrisposte negli ultimi 5 anni, si creerebbe un gravissimo danno alle previsioni di bilancio». Per l’opposizione dunque «sarebbe un altro problema che si aggiunge al danno erariale di centomila euro, all'aumento spropositato di manutenzione del verde, dei consumi idrici ed elettrici, alle spese pazze delle lampade mai utilizzate».

