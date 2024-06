Bilancio, scintille tra Zedda e FdI 

La prima zampata di Massimo Zedda, sindaco di Cagliari per la terza volta, è a sei zeri. «Ho esaminato il bilancio: purtroppo entro i termini del 2023 non sono stati utilizzati 35 milioni di euro». Zedda ha spulciato i conti del Comune martedì, quando ha fatto ritorno a Palazzo Bacaredda. A stretto giro, la replica di FdI, il partito di Paolo Truzzu: l’ha firmata il consigliere regionale Corrado Meloni. «L'Amministrazione comunale precedente ha investito oltre 300 milioni, perciò è comprensibile che ci possa essere un 10 per cento di risorse non spese».

I dettagli

Tecnicamente i 35 milioni rimasti in cassa sono classificati come «avanzo libero», spiega Zedda. Il loro accertamento è avvenuto formalmente il 16 maggio, quando la commissaria straordinaria, Luisanna Marras, nominata il 19 aprile scorso, ha approvato il Rendiconto 2023. «L’avanzo totale di amministrazione – fa sapere il neo sindaco – ammonta a circa 400 milioni. Di questi, 200 sono accantonamenti vari. Altri 150 rappresentano l’avanzo vincolato».

La normativa

La parte “libera” delle risorse in cassa è una condizione finanziaria prevista nel Tuel, il Testo unico degli enti locali. Il riutilizzo dei soldi non spesi è disciplinato dall’articolo 187 e prevede tutta una serie di opzioni strettamente vincolanti. «I 35 milioni – continua Zedda – potranno essere destinati agli investimenti». Con i lavori pubblici in testa. «Ne faremo buon uso», promette il primo cittadino-fondatore dei Progressisti. I soldi erano inizialmente destinati a politiche sociali, istruzione e cultura. Diventano “liberi” nel senso che possono essere riprogrammati attraverso variazioni di bilancio o inserendo le somme nel documento di previsione finanziaria.

Prossime mosse

Da Palazzo filtra che sul fronte dei conti comunali Zedda ha l’agenda fitta. Anche oggi il sindaco si confronterà con gli Uffici del bilancio per fare il punto sui vari programmi operativi, che sono i tesoretti dei municipi. Dal Pon Metro al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Zedda, del resto, lo ripete da giorni: «Non possiamo permetterci di perdere un solo euro delle risorse europee e nazionali». Il sindaco sembra intenzionato a ricostruire anche la cronistoria degli avanzi liberi, per capire l’andamento di cassa negli ultimi venti anni.

Difesa di FdI

Truzzu, però, non viene lasciato solo dai Fratelli d’Italia. Meloni, che parla a nome del partito, con il sindaco uscente ha collaborato proprio in Comune. «Innanzitutto, è bene evidenziare che qualsiasi Amministrazione registra un avanzo di bilancio, più o meno elevato, che può derivare da molteplici motivazioni». Il consigliere regionale, che con Truzzu divide anche gli scranni nell’Aula di via Roma, osserva ancora: «Per capire da cosa derivi questo avanzo libero, sarebbero opportune diverse analisi più dettagliate. Per esempio – spiega Meloni – potrebbe trattarsi di assegnazioni di fine anno, quindi difficili da programmare in tempo utile, o di economie naturali su ipotesi di spesa maggiori perché parametrate sugli anni precedenti».

Il messaggio

Meloni, di certo, non imputa nulla a Truzzu. Anzi: «Per il bene della città – è il pensiero rivolto a Zedda – mi auguro che pure l'attuale Amministrazione sia capace di fare altrettanto, arrivando a spendere oltre 300 milioni, come successo negli ultimi cinque anni». Un colpo di fioretto nel passaggio finale: «Il compito della politica, nel ruolo di amministratore pubblico, è quello di individuare e destinare le risorse ai diversi settori dell'ente locale. Mentre gli impegni di spesa sono di competenza degli uffici».

