Bilancio sano: «C’è un avanzo di oltre un milione di euro» 

Si chiude con un risultato di amministrazione di quasi 40 milioni di euro il rendiconto del bilancio 2024 del Comune di Iglesias. A darne notizia è l’assessore al Bilancio, Daniele Reginali, che durante l’ultimo Consiglio comunale, poco prima della votazione a favore unanime, ha sottolineato come il risultato sia frutto di «una gestione molto attenta da parte degli uffici».

Gran parte delle risorse, tuttavia, è vincolata: 17 milioni di euro sono bloccati in cassa a causa del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo contenziosi, destinati a coprire eventuali rischi futuri per l’ente. Altri 21 milioni risultano vincolati a trasferimenti nazionali o regionali per progetti in ambito sociale o per opere pubbliche già in corso. Solo 1 milione e 400 mila euro costituisce avanzo libero, che l’amministrazione potrà destinare a servizi per i cittadini.

Al 31 dicembre 2024, la disponibilità complessiva del Comune è di 31 milioni, ma anche in questo caso la maggior parte (27 milioni) è soggetta a vincoli di destinazione.

«Un risultato sano», ribadisce Reginali. Il consigliere Nicola Concas (Uniti per Iglesias), presidente della Prima Commissione, evidenzia: «Il bilancio non è solo numeri, ma anche scelte politiche. Sei anni fa chiudevamo a zero, oggi abbiamo sempre un avanzo libero oltre il milione».

