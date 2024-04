Bilancio, riunione del Psd’Az 

In vista del Consiglio comunale del 9 maggio con il passaggio delicato sul bilancio da approvare i sardisti della sezione “Atene sarda” si riuniranno nei prossimi giorni assieme alla consigliera Viviana Brau per concordare la linea da adottare.

Il segretario Graziano Siotto rivendica al Psd’Az e alla capogruppo Viviana Brau «la non scontata assunzione di responsabilità» di questi anni. «Sconcertano - sostiene - da un lato le dichiarazioni di consiglieri eletti in maggioranza e da questa fuoriusciti che auspicano il commissariamento di Nuoro, abdicando al proprio ruolo e al mandato elettorale in virtù di un mero gioco muscolare così pure come, dall'altro, estemporanee convocazioni di tavoli di coalizione, mai tenuti in anni, per assumere una linea che, sul piano comunale, non vedrà sedere la sezione “Atene sarda” e la sua capogruppo in Consiglio». Il confronto con gli iscritti dei prossimi giorni - annuncia - «determinerà la posizione del partito in merito al bilancio».

Il voto di Brau sarà prezioso per il futuro di una maggioranza traballante nei numeri.

RIPRODUZIONE RISERVATA