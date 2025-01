Bilancio record per l’Avis, 800 sacche raccolte 

Donazione di sangue: bilancio più che positivo per l'Avis Tortolì. Il 2024 si chiude con un totale di 800 sacche raccolte, il nuovo anno inizia con un record: ventisei in una sola mattina, ma le persone che avrebbero voluto donare erano molte di più. Sempre più cittadini si avvicinano all'Avis. Cresce la sensibilità alla donazione. Non solo Tortolì gli infaticabili volontari organizzano uscite con l'autoemoteca anche a Urzulei, Baunei, Lotzorai e collaborano con il centro trasfusionale di Lanusei. Scuole, chiese, supermercati, piazze, spiagge. L’autoemoteca arriva ovunque pur di avvicinare sempre più persone alla donazione. Diverse le iniziative portate avanti: il progetto Tortolì cardioprotetta va a gonfie vele: grazie al coinvolgimento della popolazione si sono potuti acquistare otto defibrillatori posizionati in diversi punti della cittadina. Sono state donate cinque panchine e in collaborazione con gli Amici del cuore hanno formato cento operatori per l'utilizzo del Dae. «Quest'anno il nostro direttivo termina il suo mandato, siamo partiti in pochi ma abbiamo coinvolto tante persone e avuto una fruttuosa collaborazione con l'amministrazione – dice il presidente Luca Russo - La speranza è di continuare così, siamo un bel gruppo ma vorremmo coinvolgere anche nuovi volontari. C'è spazio per tutti, basta solo buona volontà». L'obiettivo per il 2025? «Fare di più». (f. me.)

