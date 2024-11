Bilancio, proposte e scontro 

A Baratili San Pietro il Comune cerca di coinvolgere nella stesura del bilancio preventivo anche chi è seduto nei banchi della minoranza, con l’obiettivo di amministrare al meglio le risorse delle casse comunali. Non mancano però le polemiche. La capogruppo dell’opposizione, Cristina Sesselego, come il resto della Giunta, ha ricevuto da parte dell'assessore al Bilancio, Giannantonio Madau, una nota con la quale veniva chiesto di avanzare proposte di spesa, con lo scopo di pianificare al meglio la gestione delle risorse nell’arco del 2025. Questo per ottimizzare l’iter di approvazione del bilancio.

Le polemiche

Ma non tutti hanno apprezzato. «Nonostante le perplessità e la consapevole certezza che nessuna delle nostre proposte verrà presa in considerazione - spiega Sesselego - abbiamo già presentato tanti punti di discussione ai diversi assessorati. Ben venga la collaborazione, oppure l’attuale Giunta comunale ha esaurito le idee di sviluppo che aveva ipotizzato durante la campagna elettorale?». Le proposte avanzate dall’opposizione sono venti. Si chiede, per esempio, di posizionare all’interno del Comune una casetta dell’acqua per ridurre l’uso della plastica, di individuare percorsi per camminare in modo da evitare le strade con traffico e di rivedere la suddivisione delle rate della Tari in modo da dare la possibilità di pagare la tassa più agevolmente. Ma anche di mettere a disposizione un mezzo comunale che possa essere utilizzato anche per il ritiro degli ingombranti. Si chiede l’assestamento della strada che collega Baratili a Nurachi, la sistemazione dei vialetti nel cimitero, di individuare delle aree adibite a parcheggio e l’acquisto di apparecchiature per la visione in streaming del Consiglio comunale. E poi ancora riattivare il centro sociale e realizzare uno sportello al cittadino affidato a un operatore unico in grado di gestire le svariate richieste dell’utente come la presentazione di domande o bonus.

Il Comune

Impossibile sapere cosa il Comune realizzerà. L’assessore Giannantonio Madau preferisce non esprimersi, visto il tono polemico della minoranza: «La richiesta era finalizzata a conoscere eventuali proposte afferenti il bilancio preventivo, per cui saranno discusse e valutate solo in sede di estensione del documento»

