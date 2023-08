Bilancio positivo per la festa: una lotteria da 11mila biglietti 

Tempo di bilanci per la festa patronale dell’Assunta a pochi giorni dalla chiusura della rassegna di eventi più importante dell’anno. Il giudizio è buono anche se alcuni eventi hanno sicuramente funzionato più di altri come si poteva ben notare dalla presenza di pubblico: massiccia in occasione delle due processioni e della serata dedicata ai più giovani, decisamente più contenuta in occasione degli altri eventi. Quel che è certo è che il comitato organizzatore dei quarantenni (leva dell’83) non si è per nulla risparmiato.

«A nostro avviso - afferma la presidente Irene Usai - la festa è ben riuscita. È stata una splendida esperienza nella quale abbiamo riversato tutte la nostra passione ed energia, poi certo, non sempre si riesce sempre ad accontentare tutti anche se ci abbiamo provato scegliendo eventi adatti ad ogni classe d’età». Buona la vendita dei biglietti della lotteria del Carro della Legna che fatto registrare 11.600 ticket venduti (sui 15 mila stampati, un record). Presente ad ogni evento la sindaca Isangela Mascia rende merito al comitato: «Rngraziamo chi dedica il proprio tempo alla comunità. C’erano tantissime persone e turisti soprattutto per la seconda processione, ma buone presenze anche per il resto degli eventi. Forse la pubblicità poteva essere curata meglio: a parte i domusnovesi, che non disertano la loro festa più attesa, c’erano poche presenze dai comuni vicini. In ogni caso è stata un’edizione più che positiva».