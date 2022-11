Bilancio, pareggio al fotofinish 

«Con il recupero di una parte dei fondi dell’evasione è finito l’incubo del dissesto finanziario: azzerato il disavanzo di un milione di euro». Soddisfatto il sindaco di Arbus, Paolo Salis, illustra la ricetta che in poco tempo ha permesso di riportare in equilibrio i conti dell’Ente: «Potenziando il personale dell’ufficio tributi, abbiamo scovato oltre tremila evasori di Imu, Tari e abusi edilizi e ripulito il bilancio da vecchi residui, non più esigibili, un dato importante perché in futuro i soldi in cassa saranno reali e non virtuali». Tre mesi per studiare il piano, un mese per avviare le procedure d’incasso.

La strategia

Per fermare la voragine dell’evasione di circa cinque milioni di euro, il Comune da tempo ha avviato una serie di azioni per il recupero dei fondi da residenti, proprietari di villette estive sulla Costa Verde e grandi evasori, cinque società che non pagano dal 2012. «Appena ci siamo insediati – ricorda Salis – il primo nodo da sciogliere è stato il rosso in bilancio: meno un milione di euro. Inutile girarci attorno, i numeri non mentono. L’unica strada percorribile è stata quella del recupero delle imposte evase. Abbiamo riorganizzato gli uffici con un dipendente in più ai tributi, al loro fianco il consigliere Enrico Atzeni, con delega ai Lavori pubblici, esperto di finanza. Tre mesi dopo è stata accertata l’evasione di oltre un milione di euro». Il primo cittadino precisa che «l’indagine ha interessato solo il 2017 e ha escluso i grandi evasori».

Il futuro

Se da un lato l’amministrazione esulta per aver coperto il buco del bilancio 2022, dall’altra guarda al futuro per capire quali siano le mosse per non ritrovarsi più in una simile situazione. «Abbiamo cancellato le somme – spiega Salis – non più recuperabili, iscritte in bilancio solo per far quadrare i conti. Altra operazione contabile è stata individuare la somma reale necessaria a coprire i costi di gestione ed evitare di trovarci di fronte alle urgenze che altro non fanno se non prelevare fondi da altri capitoli di spesa. La prova è di questi giorni: in bilancio era stato previsto un fondo di 250 mila euro per l’illuminazione pubblica, il caro bollette ha presentato un conto più salato, esattamente 318 mila euro. Un imprevisto che impone l’impegno di non sospendere il recupero, continueremo fino a quando gli accertamenti saranno fatti sull’ultimo anno finanziario». A breve sarà la volta dei grandi evasori, poi il punto sulla situazione degli immobili comunali dati in gestione all’esterno e finiti nelle aule del Tribunale, quasi sempre per imprenditori morosi.