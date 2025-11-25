Bilancio ok, Soddu “riabilitato” 

Il suo mandato era finito perché la maggioranza si è sgretolata in pochi mesi. Ma secondo il rapporto sul Maqi - Municipal Administration Quality Index pubblicato di recente dal Sole 24ore, Andrea Soddu aveva amministrato nel triennio 2021-2023 un Comune tra i più virtuosi d’Italia. Nel periodo considerato, infatti, risulta il sesto Comune italiano per qualità amministrativa, posizionandosi dopo realtà come Sondrio, Savona, Genova, Cesena e Fermo. Ottiene il quarto posto nazionale per la qualità della classe politica locale e, soprattutto, conquista il primo posto nella capacità di generare equilibrio economico-finanziario. Un risultato rilevante, per Nuoro, con un bilancio in profondo rosso. L’indagine Maqi conferma l’immagine di un Comune capace di distinguersi anche in un contesto non privo di difficoltà. Per Nuoro, un riconoscimento autorevole; per Soddu, un attestato che giunge a distanza di tempo.

«Premiata una squadra»

Raggiunto dopo la pubblicazione dello studio, Soddu accoglie la notizia con evidente soddisfazione. «È una grande gratificazione per tutta la squadra, sia politica sia amministrativa», afferma. «Questi dati premiano la qualità della nostra macchina burocratica, riconosciuta come una delle migliori d’Italia. E non era affatto scontato, perché venivamo da un periodo di grande complessità sotto il profilo finanziario».

L’ex sindaco sottolinea come governare in condizioni economiche difficili imponga uno sforzo straordinario: «Quando hai i soldi puoi permetterti tante cose. Ma amministrare senza risorse è tutt’altra storia. Il personale è stato molto bravo, così come la classe politica locale». Soddu non nasconde anche un certo stupore per il risultato: «Non conoscevo questa classifica, che è stata presentata all’Anci di Bologna. Sono sorpreso».

Rimpianti e commissario

Alla domanda su come sia possibile conciliare questi risultati con il suo commissariamento, Soddu spiega: «Ci sono sostanzialmente due livelli: uno è quello della politica e l’altro è quello amministrativo. Oggi questo indice del Sole 24 Ore ci testimonia che il livello amministrativo era ottimo. Il livello politico invece è andato diversamente, e nella politica queste cose capitano. Da quando eravamo al liceo e studiavamo l’antica Grecia, sappiamo che la politica è fatta di dinamiche diverse rispetto alla gestione amministrativa. Ne ho preso atto e si va avanti».

Ritorno in scena?

Riguardo a un possibile ritorno sulla scena politica cittadina, la risposta dell’ex sindaco è prudente: «Ora non è possibile. Se un giorno dovesse essere il momento, lo farei all’interno di un’organizzazione strutturata». Infine, di fronte al quesito se provi rimpianto l’ex sindaco è netto: «No. Ho solo da dire un grande grazie per la città, che – conclude Andrea Soddu – mi ha dato la possibilità di esercitarmi nell’amministrazione pubblica».

