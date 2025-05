«Bilancio ok, ecco le priorità per il paese» 

Nella sala consiliare storica del Comune di Guspini è stato approvato a maggioranza il bilancio del 2024, certificando un risultato di amministrazione pari a 21.848.172,26 euro. Di questa somma, 13.468.353,26 euro risultano vincolati e 3.330.442,42 euro costituiscono la parte non vincolata. Il sindaco Giuseppe De Fanti, intervenuto in apertura, ha evidenziato la solidità dell’ente: «È stata attestata la piena regolarità amministrativa e contabile, un risultato che ci consente di lavorare con serenità e visione». Il fondo di cassa al 31 dicembre 2024 ammonta a 19.580.951,05 euro, mentre i residui attivi sono pari a 11,9 milioni, contro passività residue per 4,9 milioni.

I numeri

«L’equilibrio finanziario raggiunto ci consente di dare risposte concrete, integrando risorse vincolate e fondi disponibili», ha spiegato De Fanti. L’assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente, Marcello Serru, ha aggiunto: «La programmazione è frutto di un’attenta pianificazione, che punta alla sicurezza stradale, al decoro urbano e alla valorizzazione dell’ambiente». Per la sola viabilità: 183mila euro destinati agli asfalti urbani, 100mila per rotatorie, 75mila euro per opere nell’agro, oltre a 300mila euro ricevuti dalla Protezione Civile. Sul fronte sociale, tra i principali interventi si segnala l’attivazione del Pronto Intervento Sociale, servizio essenziale e molto utilizzato. «Sono stati avviati il coordinamento pedagogico e il Centro per la Famiglia, operativi dal 2025, assieme a delle convenzioni con associazioni locali per varie attività», spiega l’assessore Alberto Lisci. In ambito urbanistico, nel 2024 è stato avviato l’ampliamento del piano idrogeologico e il piano particolareggiato di Montevecchio, prossimo all’approvazione. «Per il centro storico» - aggiunge Lisci - «si attende l’ok della Provincia». Sul fronte culturale ed educativo, l’assessora alla Cultura Francesca Tuveri ha sottolineato il rafforzamento dell’istruzione pubblica: «Nel 2024 sono stati impegnati oltre 500mila euro tra servizi scolastici, borse di studio e libri di testo, contributi e trasferimenti alle scuole». L’assessora Stefania Atzei, invece, ha definito il 2024 come «un anno di svolta, di risveglio di energie e attività che hanno portato vitalità e colore al nostro territorio». Ha rimarcato come la collaborazione tra assessorati, associazioni – in particolare la Pro Loco – e volontari abbia generato «manifestazioni capaci di entusiasmare la cittadinanza, creando un clima di partecipazione e orgoglio collettivo». Durante la seduta consiliare, è stato ricordato l’indotto economico e l'apprezzamento della popolazione per le manifestazioni come "A Innantis", "Inistrada", "Gusport", "Sagra del Miele" e altri ancora.

Le critiche

Non sono mancate le critiche. La consigliera di minoranza Simona Cogoni ha sollevato la questione della scarsa manutenzione del cimitero, mentre il consigliere Alessio Pilloni ha richiamato l’attenzione sulla mancanza di interventi mirati in varie zone nell’agro.

