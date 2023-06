Bilancio, l’Udc diserta l’Aula: maggioranza in seria difficoltà 

L’Udc diserta l’aula de Lo Quarter per la votazione del bilancio di previsione mettendo in seria difficoltà la maggioranza di centrodestra.

I consiglieri Christian Mulas e Nina Ansini non si sono presentati in Consiglio comunale ieri pomeriggio, nel giorno in cui si sarebbe dovuto approvare il documento contabile. Un gesto di ribellione abbondantemente annunciato nella chat condivisa con gli alleati e motivata dal fatto che il partito dello scudo crociato, ormai da tempo, non si sente adeguatamente considerato dal sindaco Mario Conoci.

«Abbiamo lavorato tantissimo in questi mesi, preparando degli ordini del giorno subito approvati da tutto il Consiglio ma rimasti lettera morta», si è lamentato il capogruppo Mulas. «Non avendo un rappresentante in giunta non riusciamo a concretizzare i progetti per la città – prosegue – penso agli educatori di strada, all’emergenza cinghiali e alla questione dell’aeroporto per la quale avevamo sollecitato una seduta di Consiglio aperta ai vertici della Sogeaal. Niente di niente è stato fatto».

Così ieri l’assemblea civica ha dovuto fare diverse interruzioni fino a dover aggiornare la seduta alla prossima settimana. Il sindaco non aveva i numeri per poter proseguire con la votazione. Uno sgarro da parte dell’Udc che sicuramente avrà conseguenze.

RIPRODUZIONE RISERVATA