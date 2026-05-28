Bilancio, l’assestamento passa in Aula 

Via libera del Consiglio comunale di Terralba all’assestamento e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il provvedimento, che vale circa mezzo milione di euro, è stato approvato con i soli voti della maggioranza che sostiene il sindaco Sandro Pili, mentre i consiglieri di minoranza presenti si sono astenuti.

Dopo l’illustrazione tecnica dell’assessora al Bilancio Rosella Orrù, è stato il vice sindaco Andrea Grussu a entrare nel merito degli interventi previsti, sottolineando come le risorse saranno impiegate per completare opere e servizi considerati strategici per la comunità. «Stiamo dando continuità al nostro programma – ha spiegato Grussu – con interventi qualificanti da realizzare entro l’anno in corso». Tra le opere indicate figurano la manutenzione ordinaria delle scuole e degli immobili comunali, la bitumatura delle strade interne e le attività di pulizia delle aree rurali. Il piano prevede inoltre la messa in sicurezza dei marciapiedi, un intervento ritenuto prioritario per migliorare la fruibilità e la sicurezza del centro abitato. Una parte delle risorse sarà destinata anche alla manutenzione dell’area Pip, dove l’amministrazione punta a garantire condizioni adeguate per le attività produttive presenti e per eventuali nuovi insediamenti. «Stiamo lavorando – ha aggiunto Grussu – per mantenere un livello elevato di decoro urbano e per sostenere le realtà economiche del territorio». A fine Consiglio, il responsabile dei Lavori pubblici e della viabilità ha inoltre comunicato che in questi giorni sono in corso i lavori di potenziamento della segnaletica verticale e orizzontale nelle vie Marceddì, Porcella, nella borgata di Marceddì, in piazza IV Novembre e piazza Libertà. Un intervento diffuso, finalizzato a migliorare la sicurezza stradale e la leggibilità della viabilità interna. A supporto delle attività manutentive è operativo anche il cantiere Lavoras, composto da sei unità assunte dal 2 maggio per una durata di otto mesi. Il gruppo è impegnato in interventi sul patrimonio edilizio comunale, con lavori di ripristino, piccole manutenzioni e cura degli spazi pubblici. « L’approvazione dell’assestamento - osserva Grussu - rappresenta un passaggio fondamentale per garantire equilibrio ai conti e continuità ai progetti avviati». ( s. c. )

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