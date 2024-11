Bilancio, la variazione sblocca le risorse per il comparto unico 

Poco meno di 300mila euro per iniziare ad avvicinare gli stipendi dei dipendenti comunali a quelli dei colleghi che lavorano in Regione. Ci sono anche le risorse regionali per il comparto unico all’interno della variazione di bilancio votata ieri dalla Giunta di via Porcu. Insieme a una serie di altre risorse per Servizi sociali, opere pubbliche e personale, ma anche per implementare il sistema di videosorveglianza in città.

«L’ultima variazione di quest’anno che porteremo in Consiglio la prossima settimana, poi ci dedicheremo alla discussione della manovra finanziaria di previsione già votata in Consiglio e che contiamo di approvare prima di Natale», commenta il vicesindaco e assessore al Bilancio Tore Sanna. «Questo ci consentirà, come tutti gli anni, di poter spendere le risorse disponibili dal primo gennaio del 2025». Dai fondi per l’assistenza degli alunni con disabilità a quelli per la prima infanzia, ma anche finanziamenti per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale - nell’ambito del Plus - per implementare il sistema di telecamere per la sicurezza urbana, per la nuova mensa della scuola di via Beethoven, e la manutenzione straordinaria della chiesa di Santo Stefano. C’è inoltre una rivisitazione della spesa per il personale in Municipio, modifica legata al fatto che l’amministrazione comunale riesce ad anticipare dieci nuove assunzioni dal 1° aprile 2025 al 30 dicembre di quest’anno.

