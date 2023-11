Bilancio, la Giunta gioca in difesa 

Tasse invariate e nessun taglio nei servizi ai cittadini, con 15 milioni di investimenti spalmati fra strade, efficientamento energetico e manutenzione delle sedi comunali, insieme ai grandi progetti come il lungomare Poetto e il teatro di via Marconi, per citarne alcuni. La Giunta comunale vara il bilancio di previsione in largo anticipo, una manovra economica di 120 milioni, in attesa della finanziaria nazionale e di quella regionale.

«Anche stavolta siamo riusciti ad arrivare puntuali con l’appuntamento del bilancio comunale, anticipando ulteriormente i tempi rispetto alle scadenze del calendario amministrativo e mantenendo inalterato il livello di servizi, senza aumentare la pressione tributaria», commenta il vicesindaco con delega al bilancio Tore Sanna.

Bilancio conservativo

Prossima tappa in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva prima di Natale. «Si tratta di un bilancio conservativo, che tiene conto della probabile contrazione dei trasferimenti da parte dello Stato e delle incertezze derivanti dalla finanziaria regionale, che ancora non conosciamo», spiega ancora l’assessore Sanna. «In quest’ottica vengono mantenuti tutti gli interventi in essere così come i livelli quali-quantitativi dei servizi erogati dall’ente, rimandando alla sede dell’approvazione del rendiconto entro il 30 aprile prossimo ulteriori scelte di investimento per opere di indirizzo strategico». Investimenti in continuità, con i fondi Pnrr, regionali, statali e della Città metropolitana già incassati. E con le risorse comunali a disposizione, come quelle stanziate per proseguire il piano asfalti iniziato tre anni fa.

Il problema evasione

Ma l’autonomia finanziaria del Comune si ferma al 40 per cento, conseguenza in gran parte dell’evasione fiscale che pesa ancora sulle casse comunali. «Il trend è migliorato dal 2021 ad oggi, ma siamo sempre al di sotto del minimo vitale», evidenzia Sanna. Le entrate tributarie - previste per il prossimo anno - ammontano a 37,2 milioni di euro, con il 60% dei quartesi che pagano regolarmente. «Un fenomeno che continueremo a contrastare con controlli puntuali e qualsiasi attività che possa in qualche modo migliorare la dotazione finanziaria dell’ente», ribadisce il vicesindaco.

Le assunzioni

Continua anche il piano per assumere nuovi dipendenti. «I margini di bilancio emersi sono stati tutti destinati all’incremento degli organici dell’ente, consapevoli del fatto che se non si supera questa criticità strutturale non si potranno garantire efficienza ed efficacia nell’azione amministrativa. Siamo dunque moderatamente soddisfatti», conclude Sanna, «ma è evidente che bisogna entrare nell’ottica di reperire nuove risorse da usare per garantire il buon funzionamento del Comune, prima di tutto attraverso il consolidamento delle entrate correnti: per questo continueremo più di prima a perseguire una politica di lotta all’evasione fiscale e di recupero dei crediti».

RIPRODUZIONE RISERVATA