Bilancio, inevitabile il quarto mese di esercizio provvisorio 

Anche accelerando sul fronte della sanità, non sarà possibile scongiurare il quarto mese di esercizio provvisorio. È vero, la manovra da quasi nove miliardi di euro è stata approvata in Giunta da un pezzo, ma la sessione di bilancio potrà avere inizio solo la prossima settimana, con la convocazione della terza commissione guidata da Alessandro Solinas. Da allora, possono volerci fino a 37 giorni – lo prevede il regolamento – prima che la manovra possa approdare tra i banchi del Consiglio regionale. E se anche l’opposizione dovesse rinunciare ai dieci che le spettano per la relazione di minoranza, a questo punto il ricorso al quarto mese è inevitabile.

Val la pena di ricordare che, durante l’esercizio provvisorio, la Regione può spendere esclusivamente in dodicesimi. Da qui il nervosismo dei Comuni che nelle ultime settimane hanno con insistenza un via libera rapido alla legge di bilancio, così da poter usufruire del Fondo unico per gli enti locali (553,7 milioni).

Le voci di spesa

Anche quest’anno, quasi la metà della manovra sarà dedicata alla spesa sanitaria. ben 4,2 miliardi su 9,9 in totale. Senza contare i 577 milioni per le politiche sociali e la famiglia. Tra le voci di spesa più importanti: 13,8 milioni per garantire il servizio di elisoccorso; 7,5 per l’acquisto di prestazioni specialistiche da privati accreditati; 5 per l’abbattimento delle liste d’attesa. Per l’Istruzione ci sono 248 milioni. Tra questi, i 17 milioni per integrare il fondo “Interventi regionali per l’università”. Al lavoro e alla formazione sono destinati 382 milioni: 25 milioni per progetti occupazionali per disoccupati laureati e diplomati per azioni di recupero del patrimonio archeologico e paesaggistico. Ancora: 345 milioni per l’agricoltura, 854 per i trasporti. Su questo fronte, 23 milioni serviranno a garantire «un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna». Inoltre vengono previsti di nuovo i 30 milioni che dovrebbero favorire la partecipazione azionaria della Regione nel processo di fusione degli aeroporti della Sardegna. (ro. mu.)

