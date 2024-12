Bilancio in ritardo, scoppia la polemica 

All’ordine del giorno delle sedute programmate in via eccezionale a Palazzo Bacaredda c’è anche l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per tutto gennaio. Poi, se neanche a gennaio sarà approvata la manovra, la Giunta sarà costretta a prevedere un altro mese di spesa in dodicesimi. Ora, andare in esercizio provvisorio non è così grave. È successo più di una volta nelle due precedenti legislature. Ciò che conta davvero, ha ribadito anche da poco l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, è l’approvazione del rendiconto entro il 30 aprile. Ma il centrodestra non rinuncia ad attaccare la maggioranza.

La polemica

Per Fausto Piga (FdI) «Alessandra Todde si deve svegliare, perché rischiamo di chiudere l'anno con un fondo cassa mai visto nella storia dell'autonomia, oltre 4,5 miliardi di euro». Inoltre, «la Giunta è allo sbaraglio, predica bene e razzola male: per anni sinistra e grillini hanno fatto i fenomeni accusando il centrodestra di non saper programmare, spendere e arrivare puntuali alle scadenze di bilancio. Oggi stanno facendo l'esatto contrario di ciò che professavano». E infine: «Mancano 15 giorni alla fine dell'anno, si acceleri la spesa della Regione per dare una boccata di ossigeno al tessuto sociale ed economico dell'Isola». A stretto giro, la replica di Meloni che parla di «critiche ingenerose e fuorvianti». Infatti, spiega, «la crescita esponenziale della cassa (dai 600 milioni di febbraio 2019 ai 4 miliardi di febbraio 2024) è un fatto che ha fortemente caratterizzato la precedente legislatura, dovuto sia alla maggior riscossione di entrate sia ad una lentezza di spendita delle risorse, derivante in gran parte dalla difficoltà di programmazione delle stesse, più volte ribadito dalla Corte dei Conti». Ora, fa notare Meloni, «è impensabile bloccare o invertire questa crescita in vigenza del bilancio attuale, ossia quello approvato nella precedente legislatura, sul quale è stato possibile intervenire solo con innumerevoli delibere di Giunta e con due importanti leggi di assestamento di bilancio prima e di variazione in autunno. Ciò ha comportato un conseguente e ulteriore rallentamento nella gestione e nella spendita delle risorse». Inoltre, «con l’ultima manovra approvata dalla precedente amministrazione, sono stati programmati interventi di investimento stanziati quasi interamente sulla prima annualità del bilancio (quella in corso), che non può essere pagata nel 2024 in quanto la realizzazione degli stessi è stata spostata in avanti negli anni. E quindi ecco spiegato il fenomeno di ulteriori risorse in cassa».

Ad ogni modo, commenta il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca, «i ritardi sul bilancio costringono la Sardegna all’esercizio provvisorio, con gravi conseguenze per l’azione politica e amministrativa, questo blocco limita l’avvio di strategie di sviluppo e soprattutto la profondità dell’azione politica, facendo perdere tempo prezioso per le necessità dei cittadini sardi».

La Consulta

A proposito di bilancio, è di ieri il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità di parti di una variazione approvata alla fine della scorsa legislatura che aveva introdotto indennità in favore dei consiglieri della Città metropolitana di Cagliari, equiparate a quelle dei consiglieri del Comune di Cagliari. La norma era stata impugnata dal Governo nazionale che aveva denunciato l'aumento della spesa a carico del bilancio regionale e il contrasto con le previsioni della legge nazionale che impongono la gratuità dell'incarico. Previsioni ribadite dalla Consulta. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA