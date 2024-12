«Bilancio in ritardo, progetti a rischio» 

Consiglieri in piazza Maria Vergine ieri mattina per l’ultima seduta dell’anno. Uno solo il punto all’ordine del giorno: il riconoscimento di un debito fuori bilancio per il pagamento delle quote condominiali di un alloggio pubblico. Anche quest’anno, l’approvazione del bilancio di previsione non arriva quindi entro il 31 dicembre, ma bisognerà attendere qualche mese.

Bandi a rischio

Una situazione che a Monserrato si ripete tutti gli anni, già da prima dell’insediamento della prima Giunta Locci. Il gruppo di minoranza Pauli La Svolta, per bocca dei membri Valentina Picciau e Andrea Zucca, rileva come non sia stato ancora posto un freno al problema, con il rischio, secondo i consiglieri, di dover rinunciare a bandi o compartecipazioni relativi a progetti per lo sviluppo della città. «Siamo arrivati alla fine del 2024 e siamo ancora senza bilancio di previsione 2025», esordisce Zucca. «Come da prassi a Monserrato, il documento viene sempre approvato durante l'anno in corso e mai per tempo, al contrario della Città Metropolitana e del comune di Cagliari che hanno fatto il loro dovere prima di Natale». «Da quando Locci si è insediato, nel 2016, il bilancio è sempre stato approvato in primavera o in estate. Ciò comporta di dover spendere in dodicesimi, senza poter programmare le attività», aggiunge Picciau. In periodo di esercizio provvisorio, infatti, il Comune può impegnare solo un dodicesimo delle spese previste dal bilancio dell'anno precedente per ogni mese di ritardo. «Così si mettono a rischio possibili finanziamenti che richiedono disponibilità immediate», continua Picciau. «Insomma, sempre una rincorsa per mettere pezze a un’attività amministrativa improvvisata».

«Nessun pericolo»

A stretto giro la risposta del sindaco Tomaso Locci. «Non perdiamo alcun finanziamento: quando ci sono i progetti, le compartecipazioni con lo Stato e la Regione sono sempre state fatte utilizzando i fondi dell’avanzo», ribatte Locci. «È vero che dobbiamo ridurre i tempi, ma da quando ci sono io il bilancio viene approvato tra marzo e maggio, prima si arrivava anche quasi alla fine dell’anno successivo». La speranza per il 2025 è di concludere la pratica entro l’inizio della primavera. «Purtroppo con i tanti impegni dell’avanzo, che dev’essere approvato entro il 30 novembre e impegnato entro il 31 dicembre, il bilancio è slittato di qualche mese», continua il sindaco. «Ma l’obiettivo che ci siamo posti con i capisettore è di migliorare per avere pronti i prossimi bilanci entro la fine dell’anno».

