«Bilancio in regola, ma la Regione ritarda  la spesa dei fondi» 

Il bilancio è parificato ma, anche quest’anno, la Corte dei Conti ha detto senza troppi giri di parole che la Regione non sa spendere le risorse. Il fondo cassa è infatti di 2,9 miliardi di euro, ben superiore rispetto ai 2,3 certificati alla fine del 2021. Questo – hanno fatto notare ieri magistrati relatori del giudizio di parifica – significa che «sono presenti anche nel 2022, risultando in costante peggioramento, aspetti legati alla difficoltà di programmazione e spendita delle risorse, problematica che poteva trovare qualche giustificazione nel contesto dell’emergenza sanitaria nel 2020 e 2021, ma non replicabile per l’esercizio in esame». Altra annotazione importante riguarda l’impiego delle risorse statali destinate alla compensazione degli svantaggi derivanti dall’insularità: la Sardegna ha avuto 66,5 milioni per il 2021 e 100 milioni dal 2022, e tuttavia - ha detto il procuratore generale Tridico nella requisitoria - manca ancora «l’indicazione degli specifici interventi da realizzare». In generale, la Corte evidenzia poi una serie di ritardi procedurali della Regione che, per esempio, ha trasmesso il rendiconto alla Sezione regionale di controllo un mese dopo l’approvazione, in ritardo di un mese e senza giustificazioni.

Responsabilità

Ieri, all’udienza pubblica delle sezioni riunite della Corte dei Conti c’era anche Christian Solinas, intervenuto per dieci minuti prima dell’emissione del giudizio di parifica. «Tutti gli indicatori sono positivi e questo certifica che il bilancio è sano, solido, che abbiamo amministrato con lo spirito dei buoni padri di famiglia. Dobbiamo cercare di accelerare il tempo che separa la decisione politica di stanziare le risorse con l’attuazione burocratica della spesa effettiva di queste risorse. Su questi temi vogliamo impegnarci perché i cittadini possano percepire immediatamente tutti gli effetti positivi del bilancio regionale». Il governatore, dunque, non si sottrae agli appunti sulla capacità di spesa, anche se attribuisce in parte le responsabilità all’Assemblea legislativa: «Abbiamo voluto intraprendere anche una politica prudente dal punto di vista delle previsioni di entrata, politica che genera una scarsa capacità previsionale, e questo in larga parte è stato determinato, per quanto riguarda la spesa, dall’andamento della produzione normativa del Consiglio regionale». Spesso, «la macchina amministrativa ha dovuto gestire produzioni normative arrivate alla fine di un esercizio finanziario, questo ha determinato l’impossibilità di liquidare le somme previste e di trascinare il residuo nell’esercizio successivo, tant'è che, come la Corte ha molto opportunamente segnalato, già l’esercizio 2023 ha visto una serie di pagamenti in conto residui piuttosto importanti, che sono dovuti proprio al recupero delle previsioni dell’anno precedente».

Dipartimenti a breve

Il governatore ha anche annunciato che «stiamo per dare attuazione all'istituzione dei dipartimenti, dovremo anche fare una rivisitazione complessiva delle direzioni dei servizi, in maniera tale che ci sia una nuova struttura regionale, finalmente verticalizzata, che con la Segreteria generale, i tre dipartimenti per le politiche trasversali e le direzioni generali possa dare nuovo impulso alle politiche».

Per il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale Francesco Agus «ora la crisi della Regione è certificata dal più importante organo di controllo sugli enti pubblici: circa tre miliardi marciscono nel conto in banca della Regione, la spesa europea è paralizzata, non hanno nemmeno nominato il direttore del centro regionale di programmazione, mentre la spesa dei fondi del Pnrr è al palo. In compenso la spesa per consulenze, dirigenti esterni e staff ha raggiunto vette inesplorate (ro. mu.)

