Bilancio in Consiglio subito dopo le feste 

Seduta di Consiglio comunale subito dopo le feste natalizie, a Sestu. L’incontro tra i consiglieri è previsto infatti in prima convocazione per il 27 dicembre, mercoledì, alle 18,30, e venerdì 29 alla stessa ora. Un appuntamento poco prima di Capodanno ma comunque da non perdere perché sono ancora molti i temi in sospeso prima dell’anno nuovo.

Gli ordini del giorno prevedono l’approvazione del Bilancio consolidato e della relazione sulla gestione consolidata, la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, la variante non sostanziale al Piano urbanistico comunale per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, e una novità importante, ovvero il permesso di costruzione di una media struttura di vendita a scopo non alimentare, in altre parole un grande edificio commerciale che dovrebbe sorgere sulla ex 131, nella zona di Sestu.

La seduta sarà come sempre pubblica e i consiglieri di minoranza potranno presentare interrogazioni su temi a cui tengono. Si potrà seguire il Consiglio comunale recandosi personalmente nel palazzo di via Scipione, oppure in diretta su YouTube dal canale “Comune di Sestu Città Metropolitana di Cagliari”, o seguendo l’apposito link pubblicato nella sezione “notizie” del sito.

RIPRODUZIONE RISERVATA