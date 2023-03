Bilancio, in Consiglio scoppia il caos 

Da qui la decisione di presentare un’istanza di revoca per Melis. Secondo l’opposizione, «il presidente del Consiglio ha violato le norme regolamentari. Spogliandosi del ruolo di arbitro nel confronto democratico tra la maggioranza e la minoranza, non ha assicurato il corretto svolgimento dei lavori, e con atteggiamento supponente non ha concesso la parola a quanti dai banchi della minoranza chiedevano di intervenire prima di votare i due emendamenti».

Una riunione infuocata durata sino a oltre la mezzanotte. «L’altra sera è stata scritta una delle più brutte pagine della storia del Comune di Selargius», le parole in una nota condivisa dai consiglieri di minoranza, indirizzata al Prefetto e al settore Enti locali della Regione. «Il bilancio è stato approvato dopo quasi cinque ore di discussione, senza nessun intervento da parte del sindaco e di alcuni assessori, e con il presidente del Consiglio comunale che, pur di portare la delibera alla votazione, non ha dato la parola ad alcuni esponenti di minoranza che volevano mettere in evidenza alcuni vizi procedurali».

Via libera al bilancio di previsione, dopo ore di bagarre sfociate con l’annuncio da parte della minoranza di una mozione di sfiducia per il presidente del Consiglio comunale Tonino Melis per poi uscire dalla sala consiliare al momento del voto. «Ci ha tolto la parola, chiederemo la revoca perché così non si può andare avanti», dicono gli esponenti dei gruppi di minoranza. «Fanno solo ostruzionismo, mi auguro inizino a fare un’opposizione costruttiva», la replica del presidente Melis.

Seduta fiume

L’attacco

Da qui la decisione di presentare un’istanza di revoca per Melis. Secondo l’opposizione, «il presidente del Consiglio ha violato le norme regolamentari. Spogliandosi del ruolo di arbitro nel confronto democratico tra la maggioranza e la minoranza, non ha assicurato il corretto svolgimento dei lavori, e con atteggiamento supponente non ha concesso la parola a quanti dai banchi della minoranza chiedevano di intervenire prima di votare i due emendamenti».

La replica

Accuse che il presidente Melis respinge. «Svolgo correttamente il mio ruolo imparziale, e soprattutto cerco di tenere conto degli interessi dei cittadini che aspettavano il via libera alla manovra finanziaria per avere certezze nei pagamenti di contributi, specialmente le categorie più fragili», risponde. «Il bilancio è stato portato già tre volte in Consiglio e andava votato. Al di là di questo diventa complicato governare situazioni di caos che in un’assemblea civica non dovrebbero mai verificarsi, con la pretesa di imporre i ritmi del Consiglio comunale come fossero in maggioranza: in questi casi vedo solo un tentativo di ostruzionismo che non porta da nessuna parte. La minoranza ha le capacità per fare un’opposizione costruttiva, mi auguro che inizi a farla e spero di avere un’assemblea democratica».

Il silenzio

Ma i gruppi di opposizione ribadiscono la richiesta di sfiducia per il presidente del Consiglio, e spiegano i motivi del non voto al bilancio. «La discussione sull’atto fondamentale dell’amministrazione non ha registrato l’intervento del sindaco», spiega Franco Camba a nome della minoranza, «e le nostre domande sono rimaste senza risposta. Così come preoccupa che tante voci del bilancio non abbiano neppure un centesimo a disposizione. È stato detto che si tratta di un bilancio tecnico che mira a garantire i servizi essenziali: questo significa che le tante promesse elettorali rimangono carta straccia. Compreso l’impegno a non aumentare le tasse».

