Bilancio, in cassa mancano 17 milioni 

Ma anche sul milione e 600 mila euro dei residui attivi che riguardano i trasferimenti dei fondi regionali e statali, i revisori hanno «riscontrato criticità e ritardi nella riscossione di alcune partite del campione selezionato, talvolta derivanti da ritardi nell’attività di rendicontazione». Traduzione: i soldi ritardano perché la contabilità dei lavori non è puntuale come si deve.

La partita contabile è fissata nella voce “residui attivi”, soldi che il Comune non ha incassato in tutto o in parte dal 2017 in poi e che forse incasserà solo in quota: 17,1 milioni il conto finale. Al primo gennaio 2022 questi crediti ammontavano a 25,6 milioni, in tutto l’anno ne ha portato a casa 8,5 milioni. «Si osserva - commentano i revisori dei conti - il persistere delle criticità nelle riscossioni delle entrate proprie, imposte, tasse ed extra tributarie».

«Non è stato facile far quadrare il bilancio e garantire i servizi essenziali». Così il sindaco Massimiliano Sanna. Il conto finale di 172 milioni torna ma trattandosi di previsioni meglio stare cauti nelle spese. La coperta è corta, ammette il sindaco. Aumentano le spese certe, crescono gli incassi, molti incerti e comunque non in misura proporzionale.

«La maggiore spesa di 5 milioni è stata coperta con l’aumento delle entrate tributarie grazie alla lotta all’evasione e all’ampliamento della base imponibile della Tari, ai contributi della Regione e alle entrate extra tributarie», precisa Massimiliano Sanna. Sull’addizionale all’Irpef non si discute, grazie alle tabelle proposta dall’ex assessore Angelo Angioi (amministrazione Lutzu) è passata da 1,4 milioni a 3,2 milioni di euro. I contributi regionali sono un’ipotesi mentre è reale e sempre più pesante la partita dell’evasione. Il progetto punta a recuperare 2 milioni.

I residui attivi

«Bilancio sano»

Gigi Mureddu, presidente “azzurro” della Commissione consiliare al Bilancio: «Si tratta di giuste raccomandazioni che accogliamo e che sistemeremo non appena i 18 assunti entreranno a regime. La dotazione organica, pur ancora incompleta, darà buoni risultati anche per quanto attiene all’evasione. Il bilancio è sano sia nella parte corrente che degli investimenti, con il Pnrr trasformeremo la città».

«Zero risultati»

Non è convinto Francesco Federico, componente di opposizione nella stessa commissione: «Il Pnrr è un’occasione straordinaria e può trasformare la città. Non si capisce però il taglio che questa maggioranza divisa vuol dare alla città nei prossimi 10 anni, manca di prospettiva. Ma anche la parte ordinaria del bilancio è piuttosto precaria, improntata su ipotesi e poche certezze. I residui, che non risalgono a questa amministrazione, sono comunque troppo alti. Basta vedere in che stato si trova la città per dire che in un anno questa amministrazione ha prodotto poco o niente».

