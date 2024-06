Bilancio in Aula, sì alla variazione da 700mila euro  

Sette variazioni di bilancio dall’inizio dell’anno, troppe secondo i consiglieri di minoranza Efisio Sanna e Umberto Marcoli. Le ultime due, in ordine di tempo, sono state votate a maggioranza nell’ultima seduta del Consiglio comunale. La prima porta nelle casse 758mila euro, frutto di nuovi finanziamenti regionali. Tra le tante voci più corpose, elencate in Aula dall’assessore al Bilancio, Luca Faedda, spiccano i 280mila euro derivanti dal rimborso degli oneri di smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte del Consorzio Industriale. Duecentomila euro incrementeranno il budget per il miglioramento del decoro urbano e 80mila euro finanzieranno l’acquisto di attrezzature e beni necessari. Altri 133mila euro serviranno a fare il punto sullo stato degli edifici scolastici in termini di sicurezza, 90mila euro sono destinati alla progettazione per la riqualificazione dell’edificio scolastico di piazza Manno e altrettanti per quello di viale Diaz. Nel calderone anche 81mila euro per l’assistenza educativa scolastica e 40mila euro per Sa Die de sa Sardigna. La seconda variazione (approvata con 15 voti, il capogruppo di Forza Italia Gigi Mureddu e il centrosinistra non hanno partecipato), prevede spese per poco meno di 88mila euro (40mila a favore della società in house Oristano Servizi per interventi in cimitero). Approvati a maggioranza anche i bilanci dell’Istar e Scuola di musica. ( m. g. )

