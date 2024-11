Bilancio, in Aula la discussione 

Passano con l’astensione del gruppo di minoranza le variazioni al bilancio. Si è reso necessario creare nuovi capitoli in entrata e in spesa per gestire dei contributi della Regione. Si tratta di 8.500 euro destinati al completamento dell’ecocentro comunale, di 160mila euro destinati alla realizzazione dei campi da padel. Altri 15mila euro sono stati concessi per la creazione di comunità energetiche da fonti rinnovabili. Il sindaco Stefano Licheri ha annunciato che saranno erogati ulteriori 69mila euro per il Fondo unico, dai quali però vanno tolti 13mila euro avuti erroneamente in più in una fase precedente. Dalla capogruppo di minoranza Eugenia Usai la richiesta di informazioni sui fondi che la Giunta si era impegnata a stanziare per sistemare le torri faro al campo sportivo. Il sindaco ha chiarito che si farà fronte con i soldi che arriveranno dalla nuova Finanziaria. ( a. o. )

