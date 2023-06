Bilancio in aula, aumenta la Tari 

Il Comune, come gli altri dell’Unione dei Comuni del Terralbese, attende dalla Regione una risposta sulla possibilità di un contributo straordinario al Consorzio per abbattere i costi dello smaltimento dei rifiuti. «Al momento non è ancora arrivata una risposta – prosegue Pili – La speranza è che la Regione riesca a intervenire durante l’anno per abbattere i costi gestionali del Consorzio, come richiesto dai Comuni del Terralbese in una lettera inviata lo scorso marzo, in modo che si possano rimodulare le bollette della Tari».

Un incremento che deriva da un ulteriore aumento, quello del costo dell’energia, che ha gravato il servizio di smaltimento rifiuti, come annunciato a gennaio dal Consorzio industriale provinciale oristanese. Il quale aveva dovuto innalzare le tariffe per lo smaltimento del secco (da 184,23 a 292,40 euro a tonnellata) e in minima parte quelle dell’umido (da 97,13 a 110,50 euro a tonnellata). «Per Terralba era previsto un incremento di 148mila euro, si è riusciti a ridurlo di 96 mila euro, utilizzando le economie della Tari degli anni scorsi e riducendo alcune spese di quest’anno. Purtroppo non si è riusciti ad azzerare l’incremento perché non è possibile finanziarlo con risorse di bilancio comunale», spiega il sindaco.

Il Consiglio comunale, a eccezione del gruppo consiliare di minoranza, approva il bilancio di previsione 2023-2025. Mentre restano invariate le tariffe di Imu, addizionale Irpef, suolo pubblico e pubblicità, è la tassa sui rifiuti, la Tari, a pesare di più sui portafogli dei terralbesi. «È un aumento di 52 mila euro in più rispetto allo scorso anno, circa un incremento del 4,8%. Si tratta di qualche euro in più per le famiglie e le attività commerciali», comunica il sindaco Sandro Pili.

L’aumento

Nuove risorse

Sugli altri capitoli di entrata del bilancio di previsione, il sindaco Pili commenta: «Non è scontato aver mantenuto le stesse tariffe dello scorso anno. Il Comune non dispone di quei gettiti extra che consentono ai Comuni di riequilibrare il bilancio o dare servizi maggiori ai cittadini, come i parcheggi a pagamento, la tassa di soggiorno o sulle seconde case nelle località turistiche». Alla votazione per l’approvazione del bilancio di previsione, si è astenuto il gruppo consiliare di minoranza, guidato dall’ex sindaca Maria Cristina Manca.

