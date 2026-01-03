VaiOnline
Fondazione.
04 gennaio 2026

Bilancio in attivo ma niente brindisi 

Un milione 650mila euro di entrate, oltre la metà da contributi pubblici 

Chiude in attivo e cresce, ma continua a poggiare su basi fragili. Il bilancio della Fondazione Oristano certifica una gestione più ordinata rispetto al passato ma conferma i soliti limiti strutturali: dipendenza dai contributi pubblici, centralità assoluta della Sartiglia e ricavi culturali marginali.

Il precedente

Il dato oggettivo da cui partire è quello del 2024. L’esercizio si era chiuso con un utile di 27.655 euro, in netto miglioramento rispetto ai 492 euro del 2023, e con un valore della produzione pari a 1,65 milioni di euro. Un risultato ottenuto soprattutto grazie ai contributi pubblici, che superano gli 847mila euro, mentre i ricavi da vendite e prestazioni si fermano a 803mila euro.

Le previsioni

Su questa base si innesta il bilancio di previsione 2025/27, che stima entrate complessive in crescita da 1,64 milioni nel 2025 a 1,75 milioni nel 2027, con pareggio di bilancio previsto per ciascun anno. Un equilibrio che, però, ha un perno ben preciso. La spesa più consistente resta quella per la Sartiglia: 400mila euro l’anno solo per l’organizzazione. L’apporto dei privati, nonostante l’apertura alle sponsorizzazioni, rimane limitato: i contributi sono stimati in 30mila euro nel 2025 e 37mila nel 2027. Ancora più deboli i ricavi legati ai siti culturali. Nel triennio la biglietteria di musei e torri oscilla tra 45 e 60mila euro l’anno, una quota irrisoria rispetto al bilancio complessivo e lontana dall’idea di una reale autosostenibilità. Nel 2025 il dato è stato ulteriormente penalizzato dalla chiusura dell’Antiquarium.

Il presidente

Il presidente della Fondazione, Carlo Cuccu, rivendica il segno positivo dei conti: «In generale direi che si può essere moderatamente soddisfatti perché il bilancio è in crescita, grazie a una gestione più attenta e a una sempre proficua collaborazione con il Comune: un ulteriore miglioramento ce lo aspettiamo per il bilancio 2026». Quanto alle entrate museali, Cuccu ricorda che «l’Antiquarium è stato chiuso per consentire l’avvio dei lavori finanziati con il Pnrr. La chiusura del museo ha pesato fortemente, ma confidiamo che dalla riapertura ci si possa aspettare un rilancio importante». Mentre sulla valorizzazione delle torri «ci sono progetti in valutazione ma le decisioni arriveranno più avanti. Di sicuro sostituiremo la cartellonistica». Resta una criticità strutturale: la Fondazione è senza direttore da anni. «Per nominarlo servono fondi specificamente destinati, che al momento non abbiamo», spiega Cuccu.

