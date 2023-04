«Bilancio in attivo? Anche merito nostro» 

«È una ricostruzione distorta dei fatti quella per cui chi c’era prima ha lasciato sul gruppone dei sassaresi un debito mostruoso». A dirlo è Simone Campus, assessore al Bilancio della Giunta di Nicola Sanna dal 2017 al 2019. Il riferimento è al consuntivo 2022 approvato dalla maggioranza del Consiglio comunale, con l’attuale sindaco Nanni Campus e l’assessore al Bilancio Carlo Sardara che hanno evidenziato come si sia partiti da un disavanzo di 30 milioni di euro nel 2015 per chiudere l’anno scorso con un avanzo di 3 milioni.

«Il risultato di gestione dichiarato dall’amministrazione in carica è certamente lusinghiero, ma nel triste periodo in cui vigeva il patto di stabilità il Comune di Sassari è stato capace di reperire milioni di euro di risorse e spendere più e meglio di tanti comuni italiani. Oggi viviamo in un’epoca diversa dove non è più necessario accantonare risorse importanti a garanzia dell’ente locale, come fino a pochi anni fa. Inoltre, specie sul fronte Tari, in questi anni si sono registrati importanti risultati anche grazie al piano anti elusione e anti evasione avviato dalla Giunta Sanna e portato avanti con merito anche dall’attuale Giunta. Una volta venuto meno quei livelli di accantonamento si sono liberate tantissime risorse alle quali si sono aggiunti ingenti trasferimenti come mai nella storia recente».

