Bilancio, il caso arriva in prefettura  

La mancata approvazione del bilancio di previsione 2025 non è solo un caso politico. La questione adesso è arrivata anche nella scrivania del prefetto Salvatore Angieri. I consiglieri comunali di minoranza Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras, dopo aver sollevato il caso due settimane fa, ieri hanno inviato un documento in prefettura per segnalare la vicenda e chiedere un intervento immediato.

Il documento

I consiglieri ricordano che il ministero dell’Interno aveva prorogato i termini di approvazione del bilancio al 28 febbraio. E quindi la Giunta avrebbe dovuto approvare l’atto contabile entro il 7 febbraio, dal momento che la delibera deve essere sottoposta all’attenzione dei consiglieri comunali non oltre i venti giorni dalla data di approvazione in Aula. «Tenuto conto che potremmo trovarci di fronte a gravi violazioni e inadempienze anche di natura contabile in danno per l’Ente - si legge nel documento - chiediamo di ristabilire il rispetto delle norme vigenti con particolare riferimento alle legalità, alla trasparenza, alla salvaguardia e tutela delle finanze comunali». Il documento ieri è stato inviato anche all’Autorità nazionale anticorruzione e all’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente.

La Tari

Nel documento i consiglieri ricordano anche il problema legato alla mancata pubblicazione da parte del Comune di Arborea della tariffa Tari 2024 sul portale del Federalismo fiscale e nel sito del Ministero della tassa per il 2024. In quel caso la minoranza aveva chiesto al Comune di rimborsare i cittadini. Poche settimane fa però, con l'entrata in vigore del Decreto Milleproroghe la situazione legata alla non pubblicazione delle tariffe è stata sanata anche se il problema sembra sussistere ancora per il 2022; per queste motivazioni li consiglieri di minoranza hanno chiesto l'intervento del prefetto.

Consiglio urgente

Due giorni fa sempre i consiglieri hanno inviato una nota per chiedere la convocazione urgente del Consiglio comunale per modificare il Piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti urbani per il 2022. E per approvare, con apposita deliberazione, le nuove tariffe della Tari indicando quelle inerenti all'anno 2021. Dal Comune per ora silenzio, sulla mancata approvazione del bilancio l'assessora Antonella Cenghialta preferisce non rilasciare dichiarazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA