Bilancio, i primi nodi in commissione 

La macchina è stata avviata. Il bilancio di previsione 2023 da oltre 660 milioni di euro ha cominciato ieri il “giro” nelle varie commissioni e subito sono emersi i primi “scontri” tra maggioranza e opposizione. Ieri pomeriggio il documento è stato discusso dalla commissione Cultura, spettacolo e verde pubblico e il primo nodo è stato quello relativo ai finanziamenti per le associazioni culturali. «Rispetto allo scorso anno, ha comunicato il dirigente dell'assessorato alla Cultura, ci sono 170mila euro in meno», ha detto Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd. L’assessora Maria Dolores Picciau ha risposto che quelle risorse si potranno recuperare con qualche variazione di bilancio. Oltre al fatto che Cagliari potrà contare anche su mezzo milione di fondi ministeriali (l’anno scorso erano 900 mila) per gli spettacoli dal vivo. La rassicurazione arriva su un punto: anche lo scorso anno, a luglio, la quota complessiva dei finanziamenti ricomprendeva anche i 170mila euro che oggi mancano. «Ammesso che ci saranno davvero, con un bilancio così risicato è complicato», ha spiegato ancora Marcello, «a luglio sarebbe comunque tardi per garantire una corretta programmazione degli eventi». Il dibattito sul Bilancio è appena cominciato.

