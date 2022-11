«Bilancio, finisce l’incubo del dissesto» 

«Abbiamo vissuto questo primo anno sotto la spada di Damocle dei debiti che hanno frenato l’attività anche delle due giunte che ci hanno preceduto. Ora non tutti i problemi sono risolti, ma quello principale, ovvero quello del disavanzo, potrà scomparire». Manca giusto un mese a Natale, ma dalle parole del sindaco di Carbonia Pietro Morittu traspare che quest’anno il regalo sia arrivato in anticipo sotto l’albero. All’interno c’è il contributo straordinario della Regione per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

I fondi

«Nelle casse del Municipio di piazza Roma arriveranno circa 5 milioni 600 mila euro che si aggiungono agli oltre 700mila ricevuti dal Comune nella prima tranche - spiega Morittu che, solo due settimane fa, aveva informato i cittadini del rischio dissesto – si tratta di un risultato importantissimo. Non appena siamo entrati in Municipio abbiamo dovuto fare i conti con tre “sofferenze”. La prima era il cosiddetto “disavanzo da riaccertamento dei residui” che ammonta a circa sei milioni di euro; poi la rata dei mutui da circa due milioni all’anno sino al 2045, e una spesa corrente superiore all’entrate di almeno un milione e 800 mila euro». Il disavanzo era però il problema più grave perché, per colmarlo, impedisce da anni di utilizzare gli eventuali avanzi di amministrazione, che si solito vengono usati per una serie di interventi di più diverso tipo, dai lavori pubblici alla cultura.

Il futuro

Ora non più: «Questi fondi in arrivo, grazie alle relazioni istruite con Cal e Anci e all’impegno degli assessori regionali Sanna e Fasolino, daranno una gigantesca mano d’aiuto, – continua – La Regione ha stanziato 25 milioni di euro che, tra le linee di intervento, hanno anche quella di aiutare i Comuni che, come il nostro, hanno il problema degli equilibri di bilancio. Ora abbiamo la possibilità di azzerare il disavanzo con la variazione di bilancio che presenteremo il 30 novembre». In termini pratici significa «che il Comune potrà far risparmiare ai cittadini 235 mila euro all’anno per i prossimi 25 anni». Resta la sofferenza importante dei mutui e della spesa corrente: «Per i mutui chiederemo alla Regione di poter ampliare in futuro lo spettro di questa linea di finanziamento per provare a capire se si possa utilizzare per un’estinzione anticipata di una parte dei mutui. Se sarà così, ogni anno, si potrebbero liberare cifre fondamentali per la ripartenza della città». Che intanto chiude il 2022 la certezza che da oggi in poi l’avanzo di amministrazione potrà venire in aiuto di tante piccole emergenze.