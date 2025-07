Bilancio e Ztl, oggi il banco di prova della maggioranza 

Dopo l’ultima seduta sospesa per mancanza del numero legale, il Consiglio comunale torna a riunirsi oggi in seconda convocazione in un clima tutt’altro che disteso. Si parte con l’esame di alcune interpellanze e interrogazioni sui lavori a Torregrande, sui ritardi negli interventi della scuola primaria di via Cima, sulla mancata conclusione del cantiere nell’impianto sportivo di Silì e sulla controversa assegnazione del campo comunale Tharros.

Poi spazio alla mozione della minoranza sul nuovo regolamento per l’accesso e la sosta nella Zona a traffico limitato e nelle Aree pedonali. Tema caldo sul quale si erano arenati i lavori la scorsa settimana: la maggioranza aveva abbandonato l’Aula dopo che l’opposizione era appena rientrata dopo essersi defilata durante il voto sul riconoscimento di un debito fuori bilancio.

Ma al di là della Ztl, il vero banco di prova per la tenuta della maggioranza arriverà con la verifica degli equilibri di bilancio 2025/’27. Un passaggio chiave che richiede compattezza tra le fila della coalizione. E qui si aprono i veri problemi per la Giunta Sanna: la maggioranza può contare su appena 13 voti sicuri, un margine sottilissimo che non lascia spazio a defezioni. A pesare, ancora una volta, sono i malumori interni a Forza Italia, dove tre consiglieri – ormai apertamente dissidenti – mettono a rischio la stabilità di ogni votazione.