Bilancio e turismo restano al sindaco 

Dopo l'azzeramento della Giunta all’esito delle ultime due sedute del Consiglio comunale, riunito per approvare il bilancio 2022, contestato, però, dal vicesindaco, Giuseppe Langella, e dall'assessore al Turismo, Luigi Romano, il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, ieri ha deciso di «non attribuire competenze assessoriali in materia di Lavori pubblici e bilancio e Turismo, per le quali terrò l'interim». Le nomine per gli assessorati vacanti saranno espresse nei prossimi giorni mentre sono confermate, come nella precedente Giunta, la delega allo Spettacolo e commercio all'assessore Giovanni Prontu e quella alla Pubblica istruzione all'assessora Valeria Corso.

«Nel corso dei chiarimenti, seppur nella reciproca difesa delle posizioni assunte in Consiglio venerdì scorso, è emersa, da parte di tutti, la necessità di proseguire il nostro progetto politico», dice Mulas. E conclude: «Da parte mia, continuerò l'impegno nella mia azione amministrativa con la certezza di farlo contando sulla disponibilità di ogni singolo consigliere comunale, assicurando ai nostri concittadini l'ottenimento delle risposte che attendono». All'indomani dell'azzeramento della Giunta, l'opposizione ha dichiarato che «la vicenda indebolisce l'attività dell'amministrazione comunale, rischiando di compromettere persino la stagione turistica». (t.c.)

