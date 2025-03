Bilancio e Dup pronti al vaglio del Consiglio 

Dopo quasi quattro mesi, si avvicina la fine dell’esercizio provvisorio. Nelle ultime riunioni della Giunta comunale sono stati approvati il Documento unico di programmazione e lo schema del bilancio di previsione per il 2025-2027, i due atti fondamentali per la gestione finanziaria dell’ente.

Il prossimo passo sarà il confronto in commissione Bilancio, presieduta dalla consigliera Ramona Perra. Già fissate le due sedute in cui i documenti verranno illustrati ai consiglieri membri della commissione: martedì 1° aprile alle 16.30 e giovedì 3 alle 10.30. Dopo questa fase, il bilancio potrà approdare tra i banchi del Consiglio comunale di piazza Maria Vergine, per essere discusso. Con l’approvazione, il Comune avrà nuovamente a disposizione le risorse per portare avanti diversi interventi in sospeso. Tra le priorità indicate negli ultimi mesi dall’amministrazione, ci sono i fondi per il piano di gestione del verde pubblico e per gli ausiliari del traffico davanti alle scuole.

