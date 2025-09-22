Bilancio e case popolari in Aula  

Ci sono due interrogazioni consiliari presentate dalla minoranza in cima all’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale di Serramanna che si svolgerà giovedì.

I consiglieri dovranno dibattere anche di alcune variazioni al bilancio di previsione e dell’approvazione del bilancio consolidato. Dopo le comunicazioni del sindaco, Gabriele Littera, che di consueto aprono le sedute consiliari, i lavori si concentreranno sulle risposte del primo cittadino e della Giunta alle interrogazioni presentate dal consigliere di minoranza Carlo Pahler.

La prima riguarda i quesiti sollevati dal consigliere all’indomani dell’incendio divampato il 25 luglio scorso, che aveva devastato decine di ettari di territorio e minacciato pericolosamente l’abitato. La seconda interrogazione riguarda invece la «mancata attuazione della procedura di cessione in proprietà degli alloggi Erp di via Di Vittorio». A seguire è prevista la ratifica delle deliberazioni della Giunta riguardanti variazioni al bilancio e l’approvazione del bilancio consolidato che annovera le società partecipate del Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA