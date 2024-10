Bilancio: disavanzo da 4,5 milioni 

Quattro milioni e mezzo di euro di disavanzo nel consuntivo 2023 del Comune di Carloforte. Un rosso milionario che ora l’amministrazione comunale dovrà ripianare.

È il sindaco Stefano Rombi a spiegare le origini del disavanzo. «Questa cifra deriva in gran parte dalla cancellazione di crediti inesigibili che erano a bilancio da dieci, quindici anni - dice il primo cittadino - e dall’accantonamento di due milioni per la mancata erogazione del contributo regionale e nazionale per il protocollo d’intesa del 2007 “San Pietro isola ecologica del Mediterraneo». Per questa mancata erogazione il Comune ha presentato ricorso ma intanto, per il principio di prudenza, dobbiamo mettere da parte la cifra». Sommando i crediti inesigibili, accumulati negli ultimi quindici anni, al mancato contributo del protocollo d’intesa, si arriva al disavanzo di quattro milioni e mezzo, una cifra notevole per un Comune di 6 mila abitanti. «Per ripianare chiederemo aiuto alla Regione che, da qualche anno, supporta i Comuni che si trovano in una situazione di disavanzo - dice Rombi - l’operazione che stiamo facendo è complessa ma necessaria per restituire un bilancio sano a Carloforte».

Due anni fa si presentò una situazione simile. All’approvazione del consuntivo 2022 il disavanzo registrato superava il milione di euro, dovuto all’iscrizione di crediti, tra il 2016 e il 2017, per il prelievo fatto dallo Stato al Comune per il Fondo di garanzia. Vista la causa intentata, il Comune riteneva di poter recuperare un milione e 200 mila euro e li iscrisse come residui attivi ma la sentenza del 2021 bocciò il ricorso dei Comuni. Da lì il disavanzo del 2022, ripianato anche grazie all’intervento della Regione.

