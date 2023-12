Bilancio di previsione: invariate Imu e Tari 

«Anche quest’anno approviamo il bilancio di previsione entro i tempi di legge, un grande plauso agli uffici comunali». È soddisfatta la sindaca Debora Porrà al termine della seduta che ha visto approvare un documento dal valore di 5,7 milioni di euro solo per il 2024. L’Irpef comunale 2024 rimane stabile allo 0,4 per cento, inalterate anche l’Imu 2024 mentre la Tari sarà approvata ad aprile in quanto la nuova normativa svincola il tributo dal bilancio preventivo. Contraria la minoranza che con Franco Porcu ha chiesto, invano, di «riportare l’Irpef allo 0,3 per cento, di abbassare dallo 0,6 allo 0,5 per cento l’Imu sulle abitazioni di lusso e di abolire del tutto quella sui fabbricati rurali. Queste imposte toccano il reddito di lavoratori e pensionati». Pronta la replica della sindaca: «Sarebbe ideale azzerare ogni tassa ma si devono anche far quadrare i conti. Ricordo che l’Irpef è tra le più basse del territorio, che le case A1, A8 e A9 non esistono a Villamassargia e che l’Imu sui fabbricati rurali, che rimane allo 0,1 per cento, porterà ad un gettito di appena 12 mila euro. Giusto che tutti contribuiscano al tributo. Spendiamo in media 60 mila euro l’anno per le manutenzioni nelle strade rurali». (s. f.)

