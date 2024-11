«Bilancio di nuovo in sofferenza» 

Il Consiglio comunale si riunirà di nuovo il 10 dicembre (il 12 in seconda convocazione) per la discussione e l’approvazione del Documento unico di programmazione 2025-2027 che nell’ultima seduta è stato illustrato nel dettaglio dai singoli assessori. «La parola “programmazione” è stata la più utilizzata in questi anni – ha spiegato il sindaco Massimiliano Sanna - Quella che ha accompagnato ogni scelta di investimento e ogni ipotesi di sviluppo della città». Il primo cittadino ha ricordato i numerosi interventi in dirittura d’arrivo ma ha anche sottolineato che «il bilancio è di nuovo in sofferenza a causa di fondi da accantonare per la bonifica della discarica di Pauli Mattauri, che prevede un esborso finanziario di circa 3 milioni e 600mila euro da reperire immediatamente. Questo ha implicato l’accantonamento dell’avanzo libero di 900mila euro ma, essendo insufficiente, ci costringe a dichiarare un disavanzo di 2 milioni e 700mila euro, a cui abbiamo cercato di far fronte partecipando al bando della Ras sui comuni in disavanzo». L’obiettivo della Giunta è riuscire ad approvare il bilancio entro il 31 dicembre per scongiurare l’esercizio provvisorio. ( m.g. )

