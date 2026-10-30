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Montiferru, Alto Campidano, Planargia.
31 ottobre 2026 alle 00:15

Bilancio del Gal: create 26 start up 

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Bilancio positivo del Gal Terras de Olia, nei nove anni di programmazione dello sviluppo rurale dal 2014 al 2022 nel Montiferru, Alto Campidano e Planargia. In totale sono stati impegnati 3 milioni e mezzo di euro per sostenere le aziende agricole e non solo, per la nascita di start-up e per sostenere progetti per lo sviluppo di attività didattiche, di ricettività e agriturismo.

Azioni necessarie a sostegno dell’economia locale, per consolidarla e dare nuove opportunità a giovani imprenditori di poter pianificare il loro futuro nel territorio, interagendo però con il mondo. I risultati della programmazione sono stati illustrati dalla direttrice Daniela Carboni e dal presidente Gianbattista Ledda a Santu Lussurgiu nel convegno “Radici e Prospettive”, con la presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Agus.

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«Abbiamo scelto di sostenere capillarmente il tessuto produttivo con contributi fino a 40mila euro a fondo perduto, privilegiando la massima diffusione delle risorse – ha sottolineato Carboni – I contributi hanno sostenuto 26 start up, sette attività extra-agricole, 38 aziende agricole di cui cinque multifunzionali, 16 progetti legati a ricettività, didattica e agriturismo, oltre al recupero di economie a favore di 16 enti pubblici per non disperdere fondi europei».Per l’assessore regionale Agus è stata «lodevole l’azione di pianificazione del Gal e le risultanze ottenute, in particolare la creazione delle start up nel territorio».

«Milioni di investimenti, 15 bandi rivolti a produzione, turismo e servizi, 88 progetti finanziati per l’innovazione in agricoltura, il turismo sostenibile e l’accoglienza esperienziale. Non solo numeri ma persone, sviluppo delle loro capacità lavorative, crescita delle aziende, creazione di buste paga e un futuro meno fosco e più roseo per il tessuto economico territoriale», ha ribadito Gianbattista Ledda.

Intanto prosegue l’animazione nel territorio per rafforzare il Distretto rurale Terramare, a regia Gal (tra i soci le Unioni dei Comuni Montiferru-Alto Campidano e Planargia, 20 comuni e una cinquantina di soci privati) dedicato alle aziende agricole e agroalimentari.

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