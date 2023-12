Bilancio da 25 milioni approvato in anticipo Rombi: «Ora si lavora» 

A Carloforte è stato approvato il bilancio di previsione per il 2024. Un bilancio da venticinque milioni (dieci di parte corrente e quindici in conto capitale), nessun aumento delle imposte e diversi lavori pubblici in corso e altri che inizieranno nel prossimo anno. La relazione sul documento finanziario è stata fatta dall’assessore al Bilancio Salvatore Puggioni che ha sottolineato il lavoro sul fondo dei crediti di dubbia esigibilità, soldi del bilancio da tenere precauzionalmente bloccati, passato da circa 400 mila euro agli attuali 250 mila, liberando quindi fondi per la comunità. Ancora l’assessore al Bilancio ha comunicato che diversi mutui contratti dal Comune nel passato scadranno tra la fine di quest’anno e la metà del 2024 e il Comune ha in mente un nuovo mutuo per intervenire sul cimitero comunale.

«Per il nostro Comune è un risultato straordinario aver approvato il bilancio in anticipo rispetto alla scadenza e di questo devo ringraziare tutti gli uffici, l’assessore al Bilancio, e tutti quelli che hanno dato il loro contributo - ha detto il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - ci sono diversi lavori pubblici che stanno per iniziare, molti progetti che abbiamo presentato hanno ottenuto dei finanziamenti e si sta per aprire una fase di grande opportunità per i Comuni sardi in merito ai fondi europei assegnati alla Regione che devono essere spesi nei prossimi anni. Dobbiamo essere pronti per questa finestra». Intanto, durante la discussione sul bilancio è stato annunciato che l’enorme disavanzo emerso l’anno scorso, di circa un milione e 200 mila euro, è stato completamente ripianato.