Sassari.
15 dicembre 2025 alle 00:38

Bilancio, crescono le spese per rifiuti e illuminazione 

Spese da sorvegliare. Nei giorni scorsi a Palazzo Ducale, durante l’illustrazione del bilancio di previsione 2026-28 l’assessore Giuseppe Masala si è soffermato su alcune criticità del settore a iniziare dall’inflazione galoppante: «È aumentata del 18 per cento nell’ultimo quinquennio», “zavorrando” le casse comunali e facendo crescere in modo rilevante voci come l’appalto delle pulizie (un aumento di 575mila euro) o della mensa arrivata a 509mila.

Pesano poi i crediti che il Comune vanta nei confronti di cittadini e imprese e che ammonta a circa 133milioni di euro. «Per fortuna- spiega l’assessore- riusciamo a mitigare con il Fondo crediti di dubbia esigibilità». Usando cioè lo strumento, obbligatorio per gli enti pubblici, con cui si accantona una parte delle entrate previste ma che sono di difficile riscossione. Le spese correnti si attestano sui 196 milioni, tra quelle più rilevanti vanno rimarcate la raccolta rifiuti, 27 milioni, l’illuminazione pubblica e la gestione calore pari a quasi 8 milioni. «Purtroppo i benefici che avevamo previsto grazie all’accordo con Engie stanno tardando a farsi vedere» precisa Masala. Tanti costi che Palazzo Ducale deve tenere d’occhio per mantenere l’equilibrio di bilancio.

