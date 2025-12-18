VaiOnline
Consiglio.
19 dicembre 2025

Bilancio, corsa agli emendamenti: è scontro in Aula 

Se tutto andrà secondo i piani, la discussione sul Bilancio di previsione 2026 potrebbe essere ricordata come flash. Al netto delle centinaia di emendamenti (scadenza per la presentazione domani a mezzogiorno) che le opposizioni presenteranno, l’obiettivo è provare a “bruciarli” entro martedì prossimo, prima di Natale quindi, quando chiusi gli interventi (oggi dei capigruppo) sulla manovra, lunedì comincia quelli sugli emendamenti. Da giorni le colombe (per la maggioranza Giovanni Porrà, presidente della commissione bilancio) sono al lavoro per arginare i falchi e provare a chiudere per martedì. Al massimo, c’è la sempre la finestra del 29 e 30 dicembre: perché l’obiettivo dell’amministrazione è approvare il bilancio entro la fine dell’anno. Si vedrà. Certo è che, spiega Porrà in aula, «si tratta di un documento “rigido” e la scarsa massa manovrabile è stata utilizzata per la riduzione della cronica carenza di personale perché non si può avere l’idea di raggiungere gli obiettivi se la macchina amministrativa va a rilento», aggiunge.

«Il bilancio comunale dimostra che i conti tornano, ma la città fatica», spiega Roberto Mura, Alleanza Sardegna. «È un bilancio che regge, ma non risolve. Servono scelte più nette, priorità chiare e un confronto onesto con la città». ( ma. mad. )

