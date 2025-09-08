Bilancio consuntivo in ritardo di quattro mesi 

Quattro mesi di ritardo, alla fine saranno almeno cinque perché del passaggio del rendiconto finanziario del Comune in Consiglio non se ne vede traccia. Nessun documento preliminare è stato spedito agli esponenti di maggioranza e opposizione. E ovviamente l’argomento scatena critiche e ispira repliche.

La minoranza

«Siamo molto preoccupati», dichiara dai banchi della minoranza Diego Corrias, Movimento 5 Stelle, «a febbraio scadeva il termine per l'approvazione in giunta dell'accertamento dei residui, tutto tace. Non si possono programmare le spese dell’avanzo di amministrazione, l’attività del Comune è praticamente paralizzata».

Qualche mese fa l’amministrazione guidata dal sindaco Mario Puddu, in difficoltà per le carenze di organico in Municipio, aveva deciso di affidare a una ditta esterna il compito di aiutare gli uffici per la stesura del rendiconto: «Una spesa di 90 mila euro - dicono Diego Corrias e Niside Muscas – che evidentemente non ha portato alcun beneficio per ora, visto che del rendiconto non se ne parla neppure». Poi l’affondo finale di Corrias: «Siamo preoccupati. Oltre alle immancabili sagre (che aumentano di costo ogni anno: la festa della birra è passata da 7mila a 50mila euro senza significative differenze nel numero delle presenze o negli incassi degli esercenti), c'è un'amministrazione incapace di gestire l'ente».

Il sindaco

Replica Mario Puddu: «Stiamo lavorando in sinergia con la responsabile del servizio Finanziario e degli uffici, per l'approvazione del rendiconto. Purtroppo, a causa della carenza di personale, gli impiegati presenti sono sottoposti ad un sovraccarico di lavoro che ha determinato ritardi e difficoltà nella raccolta e nell'elaborazione dei dati relativi alla definizione dei residui, necessari per la stesura del rendiconto. Siamo impegnati in un piano di assunzioni mirate a rafforzare l'organico e garantire così una gestione più efficiente e trasparente delle attività amministrative. Abbiamo voluto dare un taglio col passato nominando un nuovo responsabile dell'aria finanziaria alla quale abbiamo chiesto una particolare attenzione e rigore nell'analisi dei nostri bilanci. Avevamo sentore che qualcosa non quadrasse e infatti è emerso, in questi mesi , che nell'avanzo di amministrazione compaiono crediti risalenti ad oltre 4 anni, non riscossi a suo tempo dall'amministrazione per i quali occorre verificare la reale esigibilità. E in altri casi ci sono crediti riportati sistematicamente nel corso degli anni ma per i quali non è dato certificare il soggetto debitore. Uno dei nostri obiettivi è di utilizzare l'avanzo di amministrazione (come mai si è fatto oltretutto). Noi non li spenderemmo se non ne accertassimo la reale consistenza. Al costo di perdere qualche settimana in più. La Corte dei Conti, in riferimento proprio al Bilancio 2022, ci dice che i crediti che venivano riportati sistematicamente tra i residui attivi e nell’avanzo, non erano e non risultano certi». (p. c.)

