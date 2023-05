Bilancio, c’è un buco di un milione 

Nel corso degli anni – non ricevendo più dichiarazioni di variazione delle proprie rendite catastali da parte delle aziende, il ministero degli Interni ha così deciso di spostare i fondi destinati alla copertura di questa legge verso altri capitoli. In pratica lo Stato, da una parte ha tenuto in piedi la legge che consentiva di fatto alle aziende di pagare meno Imu, dall’altra non ha previsto la copertura per i Comuni che di quel denaro non avrebbero beneficiato.

Tutto questo a causa di una falla su una norma nazionale: il Comune sarà costretto a rinunciare a spese correnti per un totale di un milione 30mila euro. Il motivo? La mancata copertura da parte dello Stato dei ristori previsti per i Comuni dalla cosiddetta “Legge imbullonati”, inserita nella Finanziaria del 2015 dal Governo Renzi per sostenere le aziende italiane. Questa norma consentiva alle aziende di rivedere le rendite catastali dei propri capannoni al fine di ottenere degli sconti sul pagamento dell’Imu: a ristorare i Comuni per gli introiti sarebbe stato direttamente lo Stato.

Sarà un Bilancio di lacrime e sangue. Colpa di un buco negli introiti per le casse municipali di un milione di euro. E i tagli, annuncia il sindaco Angelo Dessì, saranno purtroppo ai servizi per i cittadini.

Legge nazionale

I conti

La bomba a Sarroch – unico caso i tutta Italia - è scoppiata lo scorso marzo, quando gli uffici – durante il controllo periodico sui trasferimenti che sarebbero dovuti arrivare dall’Agenzia dell’entrate – hanno scoperto che alla fine del mese di dicembre del 2022 la Saras aveva presentato all'Agenzia delle Entrate di Cagliari le pratiche per usufruire dei vantaggi della legge, ancora in vigore, e dalle casse comunali sarebbe mancato quindi oltre un milione di euro.

Per dipanare questa matassa intricata, negli ultimi due mesi il sindaco Dessì è volato a Roma più volte. Continue sono state e sono ancora le interlocuzioni degli uffici comunali con i funzionari dei ministeri dell’Economia e degli Interni: per la risoluzione di un problema che riguarda solo Sarroch, ma che potrebbe estendersi anche ad altri Comuni, sono stati coinvolti anche l’Anci nazionale e la Regione.

Il sindaco, Angelo Dessì, spiega come un cortocircuito su una norma nazionale costringerà il Comune a fare i salti mortali per raggiungere l’equilibrio di Bilancio: «Trovo assurdo che a causa di una legge mai abrogata, saremo costretti a dover tagliare i servizi ai cittadini, per un Comune come il nostro dover rinunciare a oltre un milione di euro è un grande sacrificio. Per garantire ai cittadini i servizi essenziali saremo costretti, nostro malgrado, ad aumentare l’Imu sui fabbricati industriali, e – per la prima volta – ad applicare, seppur al minimo, l’addizionale comunale Irpef. Siamo in attesa che il ministero degli Interni risolva questo problema con apposito atto amministrativo ma la nostra preoccupazione è quella di non paralizzare il funzionamento del Comune, per cui abbiamo la necessità di approvare il Bilancio, seppur ridimensionato, nel più breve tempo possibile, continuando le interlocuzioni con tutti gli attori coinvolti, senza tralasciare, in ogni caso, l'eventualità di una tutela legale dell'Ente per il grave danno che ci è stato arrecato. Di tutto ciò discuteremo ampiamente nel prossimo Consiglio comunale».

