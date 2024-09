Bilancio, avanzo di sette milioni di euro 

Via libera al rendiconto 2023: il Consiglio comunale di Portoscuso ha approvato l’atto contabile anche se con il voto contrario della minoranza. «Questo documento rappresenta l’analisi dettagliata dell’utilizzo dei fondi nell’anno precedente - ha detto il sindaco Ignazio Atzori - abbiamo un risultato di 16 milioni e mezzo, di cui 7 milioni di fondi disponibili. Un elemento caratterizzante è l’investimento nei lavori pubblici». Il vicesindaco e assessore al Bilancio Giorgio Alimonda ha poi aggiunto: «Abbiamo programmato gli interventi in cui impegnare la parte disponibile di avanzo libero. Sono stati impegnati un milione e 300 mila euro per interventi straordinari sul patrimonio comunale, altri 500 mila per il cimitero, 300 mila per lavori stradali in diverse zone del paese e 150 mila per la circoscrizione di Paringianu».

Duro il commento da parte della minoranza in Consiglio comunale: «Per tutto l’anno scorso la parola d’ordine è stata “non ci sono soldi” - ha detto Rossano Loddo, Portoscuso Rinasce - e poi vediamo che c’è un avanzo di sette milioni: il nostro voto non può che essere contrario». Stefano Ariu, dello stesso gruppo, ha aggiunto: «Dietro i numeri ci sono le esigenze dei cittadini, troppe incompiute: serve una svolta per il paese».

