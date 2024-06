Bilancio, avanzo di 8 milioni: scontro assessore-minoranza 

Un tesoretto di oltre 8 milioni euro pronto per essere investito. Risorse disponibili nel bilancio del Comune di Selargius con il sì in Consiglio al rendiconto riferito alla gestione amministrativa del Municipio durante lo scorso anno.

Il documento finanziario è stato portato nell’Aula di piazza Cellarium dall’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu, che ha ripercorso le attività principali dei settori nella gestione 2023, con 38 milioni impegnati: dalle Politiche sociali ai Lavori pubblici, sino alla Pubblica istruzione e l’Ambiente. «Il risultato di amministrazione è di 42 milioni, fra fondi accantonati, vincolati e liberi», ha spiegato l’assessore ribadendo «una complessiva sana gestione dell’ente».

Contraria una parte della minoranza. «In questo rendiconto sono riportate molte spese, ma alla fine poche sono state realizzate», le parole di Giorgia Porcu, del gruppo Selargius più. «C’è una differenza fra il dire e il fare, che si traduce in pochi servizi corrisposti ai cittadini. Il consuntivo di gestione si chiude con un alto avanzo di amministrazione, 42 milioni, e questo non può che produrre un giudizio negativo sotto il profilo politico e amministrativo, perché se da un lato è un buon indicatore di gestione finanziaria», conclude l’esponente dell’opposizione, «se troppo alto vuol dire che c’è stata incapacità di spendere». Ora si apre la partita dell’avanzo di amministrazione, con la ripartizione degli 8 milioni disponibili da spendere per opere pubbliche, manutenzioni e emergenze della città.

