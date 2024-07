Bilancio, assestamento da 450mila euro 

Arriva una importante variazione di bilancio per l’amministrazione di Serrenti appena rieletta. «Questa - ha commentato la vice sindaca Maura Boi - è la prima variazione all'indomani dell'elezione: puntiamo sugli interventi pubblici per l’efficientamento energetico, sui servizi sociali, sulla pubblica istruzione e in favore delle associazioni».

Grazie ad un avanzo di amministrazione di 453.356 euro sono previsti interventi importanti: tra i più sostanziosi i lavori nei canali coperti "Riu Cardaxiu”, la manutenzione delle strade urbane, degli impianti sportivi, degli edifici comunali e dell’illuminazione.

«Con l’avanzo libero assieme ai fondi di bilancio - ha continuato Boi - abbiamo compiuto scelte politiche chiare: dai pozzi comunali, alla sistemazione del campetto fronte piscina. Sono stati previsti contributi per la festa di San Giacomo e Santa Vitalia e un fondo per centri estivi e rimborsi alle famiglie. Vogliamo proseguire continuando a realizzare investimenti utili allo sviluppo del paese. Tutto questo è stato possibile grazie a una gestione sana del bilancio».

Un’attenzione speciale verrà rivolta alle famiglie: «Abbiamo previsto la dote di nascita per i nati nel 2023 e i premi laurea per il 2023. Cerchiamo di essere vicini ai giovani e alle famiglie che sentono ancora effetti della pandemia e della crisi internazionale», ha concluso Boi. (e. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA